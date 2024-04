Zweiter Sieg im Frühjahr: Schlusslicht Union St. Martin/I. biegt USV Eggelsberg

Details Samstag, 30. März 2024 20:45

Gegen die Union Woodstock St. Martin im Innkreis holte sich der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf eine 1:3-Niederlage ab - dem nach der Hinrunde noch punktlosen Schlusslicht gelang damit im Frühjahr der zweite Saisonsieg, welcher das Punktekonto auf sechs Zähler aufstocken lässt. Im Hinspiel hatte USV Eggelsberg knapp die Nase mit 3:2 vorn gehabt.

Jeweils ein Treffer im ersten Durchgang

In einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem USV Eggelsberg/Moosdorf und Union St. Martin startete der Gast furios. Bereits nach 32 Sekunden gelang es Haris Karic, einen Freistoß souverän im Tor zu versenken und seine Mannschaft in Führung zu bringen. Trotz der herben 0:6-Niederlage in der Vorwoche zeigte St. Martin eine starke Leistung und übernahm die Spielführung.

In Minute 33 gelang Christoph Pircher für Eggelsberg nach einem Freistoß per Kopf der Ausgleich zum 1:1. Bis zur Halbzeit setzte St. Martin ein intensives Pressing ein, konnte jedoch den Pausenstand nicht mehr verändern.

Temporeiche 2. Hälfte

Der Ball wechselte nach dem Seitenwechsel oft den Besitzer und genau so oft schlug das Leder auf beiden Seiten hinter bzw. neben dem Tor ein. In der 67. Minute gelang es erneut Haris Karic, die Gäste in Front zu bringen. Nach einem präzisen Steilpass von Tomas Senft durchbrach Karic die gegnerische Verteidigung und hob den Ball über Stiegelbauer ins Tor zum 1:2.

Die Gäste mussten bis zur 90. Minute zittern, doch in der Nachspielzeit, der 91. Minute, sorgte Karic Adis für die Entscheidung und besiegelte den Sieg für sein Team. Damit endete das Spiel mit einem 3:1-Auswärtssieg für Union St. Martin gegen den USV Eggelsberg/Moosdorf.

Statistisches & Ausblick

Eggelsb.-M muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf in dieser Saison. Der USV Eggelsberg/M. verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Mit lediglich sechs Zählern aus 16 Partien steht die Union St. Martin/I. auf dem Abstiegsplatz. Mit 55 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga.

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SK WIEHAG Altheim an. Einen Tag später empfängt die Union Woodstock St. Martin im Innkreis die Union IKUNA Natternbach.

Bezirksliga West: USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf – Union Woodstock St. Martin im Innkreis, 1:3 (1:1)

91 Adis Karic 1:3

68 Haris Karic 1:2

31 Christoph Pircher 1:1

2 Haris Karic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.