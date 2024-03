Taufkirchen gelingt Comebacksieg gegen Gurten 1b und bleibt vorne dran

Details Sonntag, 24. März 2024 11:32

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Raiffeisen Gurten 1b und dem SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram im Rahmen der 15. Runde der Bezirksliga West. Die Gastgeber aus Gurten verloren zuletzt das erste Spiel der Rückrunde mit einer 2:0 Auswärtsniederlage in Taiskirchen. Taufkirchen konnte das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr hingegen deutlich besser meistern und man konnte den Titelaspiranten aus Lambrechten mit einem 2:1 Sieg besiegen, womit man nun selber wieder die Chance hat, im Rennen um die vorderen Plätze nochmals ein Wörtchen mitzureden.

Turbulente erste Halbzeit

Dafür brauchten die Taufkirchner jedoch auch einen Auswärtssieg in Gurten, was alles andere als ein Selbstläufer war. Die Partie war von Beginn an sehr ausgeglichen und beide Mannschaften spielten mutig nach vorne. Die Hausherren konnten sich jedoch zuerst belohnen und gingen in der 16. Minute durch einen schönen Treffer von Marko Gabric mit 1:0 in Führung. Diese Führung hielt jedoch nicht allzu lange. Nedzad Muratagic stand in der 30. Minute goldrichtig und erzielte den ersehnten Ausgleich für die Gäste aus Taufkirchen, die sich den Ausgleich zu dem Zeitpunkt definitiv verdient hatten. Kurz vor der Halbzeitpause klingelte es dann erneut im Tor der Gäste. Felix Ratzinger verwandelte in der 44. Spielminute einen Strafstoß für die Gastgeber und brachte die Gurtner vor der Halbzeit erneut in Führung.

Taufkirchen dreht das Spiel in der zweiten Hälfte komplett

Während man zum Ende der ersten Halbzeit noch mit der Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters haderte, zeigten die Gäste aus Taufkirchen in der zweiten Hälfte dann eine Reaktion auf dem Spielfeld. Die Gäste spielten in der zweiten Hälfte dominanter und selbstbewusster und erzielten nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich zum 2:2 durch Patrick Egger. Im weiteren Spielverlauf waren dann jedoch die Hausherren aus Gurten wieder dominanter in puncto Ballbesitz, allerdings konnten sich die Gastgeber kaum Torchancen gegen defensiv besser stehende Gäste erspielen. Diese bekamen in der 86. Minute dann noch einen Strafstoß zugesprochen, den Andreas Glas mit seiner Routine eiskalt verwandelte zur 3:2 Führung für die Gäste, die das Spiel komplett auf den Kopf gestellt haben und noch mit drei Punkten heimfahren konnten.

Gerhard Obermair, Trainer Taufkirchen:

"Gurten hat uns heute sehr gefordert und es war ein sehr umkämpftes Spiel. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.