Köchl sei Dank: Altheim siegt knapp gegen Neumarkt/Pötting

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:00

Im Rahmen der 24. Runde der Bezirksliga West (OÖ) standen sich der SK WIEHAG Altheim und der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting gegenüber. In einem intensiv geführten Match setzten sich die Roten Teufel mit einem knappen 1:0 durch - Köchl Colin avancierte mit dem "Goldtor" zum "Man of the match".

Offener Schlagabtausch, doch keine Tore in Hälfte eins

Bereits von der ersten Minute an zeigte sich, dass der SK Altheim das Spielgeschehen dominieren wollte. Die Heimmannschaft erarbeitete sich durch konsequenten Ballbesitz in der Anfangsviertelstunde mehrere gute Kombinationen, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Die Neumarkter, die durchaus um die Wichtigkeit des Spiels wussten, hielten dagegen und kamen in der 43. Minute zu ihrer ersten nennenswerten Chance. Ein Fehler in der Abwehr der Altheimer ermöglichte Malvend eine Großchance, die jedoch knapp das Ziel verfehlte. Beide Teams schafften es nicht, ihre Bemühungen in Zählbares umzusetzen, und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Tor direkt nach Seitenwechsel ebnet Weg für Heimsieg

Nach der Pause intensivierte Altheim seine Angriffsbemühungen. In der 51. Minute war es schließlich Colin Köchl, der die Roten Teufel in Führung brachte. Nach einer starken Vorarbeit von Steinmetz traf Köchl eiskalt ins lange Eck und ließ den Torhüter der Neumarkter, Lindinger, keine Chance. Trotz des Rückstands ließen die Neumarkter nicht locker und suchten ihrerseits den Weg zum Ausgleich. In der 79. Minute hatte Pasecky die große Möglichkeit, doch seine Doppelchance wurde von der Altheimer Abwehr zunichte gemacht.

Die Spannung hielt bis in die Schlussphasen des Spiels an. Beide Mannschaften hatten mit der zunehmenden Ermüdung zu kämpfen, was zu großen Räumen im Mittelfeld führte. In der 90. Minute hätten die Altheimer fast den Sack zu machen können, doch sowohl Obermair als auch Kleinbruckner scheiterten am hervorragend reagierenden Goalie. Trotz spätem Druck von Neumarkt/Pötting konnte Altheim die knappe Führung über die Zeit retten und sicherte sich somit wichtige drei Punkte vor heimischer Kulisse.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bruno Alfred Josetti erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.