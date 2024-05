Spektakuläres Unentschieden zwischen SV Riedau und Schlusslicht Union St. Martin

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:03

In einem packenden Match in der 24. Runde der Bezirksliga West lieferten sich SV Riedau und Union St. Martin am Samstag ein atemberaubendes Duell, das nach einer zwischenzeitlich komfortablen Führung der Gäste mit einem 2:2-Unentschieden endete. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich Riedau zurück ins Spiel und sicherte sich in der letzten Minute der Nachspielzeit einen wichtigen Punkt.

St. Martin geht mit knapper Führung in die Kabine

Das Spiel begann mit einem starken Auftreten des SV Riedau. In den ersten 20 Minuten

hatten sie mehrere gute Möglichkeiten, konnten jedoch keine davon in ein Tor

ummünzen. Ihre Offensivaktionen zeigten, dass sie entschlossen waren, früh in Führung

zu gehen.

Ab der 20. Minute fand Union St. Martin besser ins Spiel und zeigte mehr Präsenz auf

dem Platz. Dies zahlte sich in der 27. Minute aus, als Krisztian Kuti nach einem Assist

von Tomas Senft zum 0:1 traf. Der Schuss war knapp, Torwart Briglauer war noch mit den

Fingerspitzen am Ball, aber dieser hüpfte dennoch ins Tor.

In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit dominierte St. Martin das

Spielgeschehen. Sie setzten die Defensive von Riedau unter Druck und ließen wenig

Raum für deren Angriffe. Der Halbzeitstand lautete somit 0:1 zugunsten der Gäste.

Riedau kämpft sich zurück und holt per Comeback doch noch einen Punkt

Nach der Pause setzte St. Martin ihren Höhenflug fort. Sie kontrollierten das Spiel bis zur

56. Minute und ließen Riedau kaum Chancen zur Entfaltung. In der 57. Minute erhöhte

Vucur per Kopfball auf 0:2 nach einer präzisen Flanke von Kuti. Dieses Tor verstärkte die

Führung der Gäste und schien eine Vorentscheidung zu sein.

Zwischen der 58. und 75. Minute begann jedoch ein Wandel im Spiel. Die Kräfte von St.

Martin schwanden allmählich, und Riedau übernahm zunehmend die Kontrolle. In der

76. Minute erhielt Riedau einen Strafstoß, den Kapitän Lukas Eder sicher verwandelte

und auf 1:2 verkürzte.

Die Schlussphase des Spiels war von Verteidigungsarbeit der Gäste geprägt. St. Martin

konzentrierte sich darauf, ihre knappe Führung zu verteidigen, während Riedau

vehement auf den Ausgleich drängte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang es

schließlich Lukas Eder, nach einer Freistoßflanke zum 2:2-Endstand zu treffen.

Das Spiel endete mit einem Unentschieden, das aufgrund der späten Aufholjagd von

Riedau als gerecht angesehen werden konnte. Die Zuschauer sahen eine spannende

Partie, die insbesondere in der Schlussphase hochdramatisch verlief.

Bezirksliga West: SV Riedau : St. Martin - 2:2 (0:1)

91 Lukas Maximilian Eder 2:2

71 Lukas Maximilian Eder 1:2

57 Luka Vucur 0:2

27 Krisztian Kuti 0:1



