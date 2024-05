Eggelsberg klettert dank wichtigem Heimsieg gegen Gurten auf Platz neun

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:03

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und der Union Gurten 1b im Rahmen der 24. Runde der Bezirksliga West vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:innen in der EAV-Arena. Beide Teams hatten im Vorfeld des Spieltages 27 Zähler auf dem Konto, womit der Klassenerhalt auf beiden Seiten noch nicht final gesichert war. Deswegen konnten die Besucher:innen in Eggelsberg ein spannendes Duell der Teams freuen, bei dem der Gewinner einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen konnte.

Gurten mit viel Ballbesitz aber ohne Biss in der Offensive

Die Hausherren aus Eggelsberg fanden zunächst gut in die Partie hinein und man konnte die Gäste aus Gurten in der Anfangsphase des Spiels in Schach halten. In der 13. Minute konnte man dann direkt die Führung durch Lukas Hiermann erzielen, der den Ball eiskalt in das rechte, lange Eck hineinschob zur 1:0 Führung. Danach wurden dann die Gäste aus Gurten immer besser und man konnte im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte das Spiel bestimmen, was auch an den deutlichen Vorteilen im Ballbesitz lag. Vor dem Tor blieben die Gurtner jedoch weitgehend harmlos, weshalb es bis zur Halbzeitpause bei der 1:0 Führung für die Gastgeber blieb.

Dürager-Treffer ebnet den Weg zum Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte fanden dann die Hausherren aus Eggelsberg wieder besser in die Partie und man bewies in der Anfangsphase der zweiten Hälfte erneut seine Kaltschnäuzigkeit. Andreas Dürager feuerte in der 50. Minute einen präzisen Schuss von der linken Seite in die gegnerischen Maschen hinein, womit er die Führung für die Eggelsberger auf 2:0 erhöhte. Danach hatte Gurten wieder viel Ballbesitz und auch aussichtsreiche Gelegenheiten, doch die Gäste scheiterten entweder am Aluminium oder am gegnerischen Keeper. Nachdem die Gurtner viele Chancen liegen ließen, setzten die Gastgeber in der 81. Minute nochmal einen drauf durch Yahia Hillermayer, der nach einer Flanke den Treffer zum 3:0 Endstand erzielte, womit die Eggelsberger einen enorm wichtigen Sieg einfahren konnten.

Patrick Waschnig-Theuermann, Trainer Eggelsberg:

"Wir waren heute kämpferisch sehr gut und immer bissig in den Zweikämpfen. Spielerisch waren die Gurtner vielleicht besser, doch wir haben als Kollektiv eine gute Leistung gebracht und haben die entscheidende Effizienz vor dem Tor bewiesen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.