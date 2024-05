Dorf an der Pram ohne Chance: Senftenbach feiert deutlichen Auswärtssieg

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:22

Am heutigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 24. Runde der Bezirksliga West zum Aufeinandertreffen zwischen der Union SGS Dorf an der Pram und der Union Ziegelwerk Senftenbach in der Einböck Arena in Dorf vor rund 200 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Dorf kämpfen in den letzten Runden der Saison nur noch um den Klassenerhalt in der Liga, für den man allerdings noch Punkte benötigt. Diese gegen Senftenbach zu holen, dürfte kein Selbstläufer werden, da die Senftenbacher eine bislang sehr starke Rückrunde spielen und vor dem Ende der Saison auch noch im Rennen um die Vize-Meisterschaft mitmischen.

Senftenbach sorgt früh für klare Verhältnisse

Senftenbach zeigte von Beginn an, dass man nicht nach Dorf gereist war, um denen Hausherren Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu spendieren. Bereits in der 9. Minute gingen die Gäste durch Daniel Praschl in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Gäste stets Vorteile in puncto Ballbesitz gegen in der Offensive harmlos agierende Hausherren. Kurz vor Schluss konnten die Senftenbacher ihre Chancen dann auch nochmals in Tore ummünzen. Elias Schröcker wurde in der 40. Minute mit einem Traumpass in Szene gesetzt, wonach er den gegnerischen Keeper verlud und die Führung auf 2:0 erhöhte. Fünf Minuten später erzielte dann auch noch sein Namensvetter Noah Schröcker mit einer abgerissenen Flanke einen ungewollten Treffer zur 3:0 Führung für Senftenbach, mit der es dann auch in die Halbzeitpause ging.

Bruneder gelingt der Ehrentreffer

Die Gäste aus Senftenbach zeigten laut Cheftrainer Martin Feichtinger zwar weder in der ersten, noch in der zweiten Hälfte eine Glanzleistung, doch die Chancenauswertung stimmte dennoch größtenteils. Daniel Praschl erhöhte die Führung in der 60. Minute dann auf 4:0, nachdem er einen Elfmeter staubtrocken verwandelte. In der 71. Minute waren die Gäste dann ungenau im Spielaufbau, wonach sie einen Konter kassierten, welchen Laurenz Bruneder mit dem Ehrentreffer zum 1:4 für die Hausherren vollendete. Doch damit nicht genug. Auch Dominik Goschar trug sich heute noch in die Torschützenliste ein, nachdem er in der 75. Minute auf der zweiten Stange lauerte und einen Stangelpass zum 5:1 Endstand für Senftenbach verwertete.

Martin Feichtinger, Trainer Senftenbach:

"Wir haben unsere PS heute zwar nicht komplett auf den Platz gebracht, doch der Sieg war trotzdem verdient und auch völlig ungefährdet."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.