Intensive Partie zwischen Taufkirchen/Pram und Eggelsberg/Moosdorf endet in Remis

Die einzige Sonntagspartie der ersten Runde der Bezirksliga West bestreiten die Mannschaften des SV Raika Taufkirchen an der Pram und des USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf. Bei den Gästen übernahm der ehemalige Co-Trainer Petar Dimitrov die Tätigkeit als Hauptrainer. Zusätzlich konnten noch zwei Spieler aus Salzburg verpflichtet werden. Auch Taufkirchen konnte zwei neue Akteure verpflichten, musste aber Tamas Szabo an Konkurrent Neumarkt/P. abgeben. In der engen Bezirksliga West-Tabelle trennten die Mannschaften vergangene Saison nur sechs Punkte und Plätze.

Schnelle Führung und vergebener Elfmeter

Nach nur vier Minuten spielen die Gäste einen langen Ball nach vorne und überwinden so eine Großzahl an Gegenspielern. Beim anschließenden Schnittball schaltet offensiv Akteur Janos Soos am schnellsten und kann die Dimitrov-Elf in Führung bringen. Nach etwas mehr als 20 Minuten haben die Hausherren dann die Gelegenheit auf den Ausgleich, denn Schiedsrichter Raphael Wagner zeigt auf den Elfmeterpunkt. Jakob Schlederer tritt für die Heimischen an, vergibt zur Enttäuschung der SV-Fans aber. Kurz vor der Halbzeit schafft es Taufkirchen sich doch noch zurück ins Spiel zu bringen. Flügelspieler Fabian Heger zieht auf der linken Seite runter und feuert einen Schuss ins lange Eck ab. Gästetorwart Herbert Scharinger kann den Schuss nicht parieren und muss hinter sich greifen. So geht es mit 1:1 in die Pause.

Soos zum Zweiten

In der zweiten Hälfte sind gut zehn Minuten gespielt, da passiert der heimischen Abwehr ein großer Patzer, der Folgen nach sich zieht. Spielmacher Soos nutzt den Fehler eiskalt aus und bringt seine Mannschaft erneut in Führung. Der SV Taufkirchen lässt sich vom Fehler und dem daraus folgenden Tor aber nicht irritieren und drängt sofort auf den Ausgleich. Die Hausherren starten ein richtiges Power-Play und das Spiel geht nur auf das Gästetor. Einige Chancen kann Scharinger noch vereiteln, ehe der erneute Ausgleich fällt. Stefan Steininger geht auf der linken Seite runter und bringt einen Stangler auf den eingewechselten Balint Meszaros, der nur noch einschieben muss. Im weiteren Verlauf wird auch Eggelsberg/Moosdorf wieder aktiv und versucht sich die drei Punkte wiederzuholen. Taufkirchen stellt sich aber dagegen und steht den Gästen an offensiv-Aktionen um nichts nach. Ein Tor will aber keiner der beiden Mannschaften mehr gelingen, weshalb es bei einem 2:2 Unentschieden bleibt.

Josef Gruber, Sektionsleiter SV Taufkirchen an der Pram:

„Es war ein sehr intensives Spiel auf Augenhöhe. Grundsätzlich ist das Unentschieden in Ordnung. Wir müssen uns aber eingestehen, dass beide Gegentore massive Abwehrfehler waren. Leider haben wir auch sehr viele Chancen, inklusive eines Elfmeters, vergeben. Was man der Mannschaft gut rechnen muss, wir waren zwei Mal im Rückstand und sind beide Male zurückgekommen. Die Qualität von Eggelsberg ist wirklich sehr gut. Wir sind mit der Leistung zwar nicht ganz so zufrieden, aber mit dem Punkt können wir leben.“

Die Besten:

SV Taufkirchen an der Pram: Simon Schlederer (Verteidigung) und Fabian Heger (Mittelfeld)

USV Eggelsberg/Moosdorf: Frederick Svarovsky (Verteidigung) und Janos Soos (Mittelfeld)

