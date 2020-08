Klare Verhältnisse: Verdienter Heimsieg für den USV Eggelsberg/Moosdorf

Details Sonntag, 23. August 2020 21:38

Der USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf war mit einem Remis in Taufkirchen nicht optimal in die neue Meisterschaftssaison der Bezirksliga West gestartet. Vor eigenem Publikum wollte man nun in der 2. Runde gegen den SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting den ersten „Dreier“ einfahren. In einer intensiven Partie überzeugten die Hausherren auf ganzer Ebene und feierten einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg.

Elfmeter zur verdienten Führung

Vor rund 250 Zusehern gestaltete sich vom Anpfiff weg eine Begegnung, in der die Gäste aus Neumarkt stets das Nachsehen hatten. Die Heim-Elf von Trainer Petar Dimitrov nahmen von der ersten Minute an das Heft in die Hand und dominierten das Spielgeschehen nach Belieben. Über gefällige Aktionen fand man immer wieder den Weg in die gefährliche Zone und konnte auch bereits in der Anfangsphase die eine oder andere Halbchance verzeichnen. Schließlich gelang es Maximilian Dicker den Bann zu brechen: In Minute 22 wurde dieser nach einer schönen Einzelaktion im Strafraum regelwidrig gelegt, den fälligen Foulelfmeter verwandelte er selbst eiskalt zur Führung für die USV Eggelsberg/Moosdorf. In weiterer Folge fand das Spielgeschehen vorrangig im Mittelfeld statt und so blieb es bis zur Pause beim knappen Vorsprung für die Hausherren.

Hausherren lassen nichts mehr anbrennen

Auch nach der Pause blieb die Dimitrov-Truppe die klar spielbestimmende Mannschaft. Man hatte Ball und Gegner stets unter Kontrolle und gelangte immer wieder gefährlich vors gegnerische Gehäuse. So schafften es die Heimischen auch in der 56. Minute den knappen Vorsprung weiter auszubauen: Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die rechte Seite köpfte Andreas Dürager überlegt zum 2:0 ein. Auch im Anschluss gewährte die Dimitrov-Elf den Gästen keine Verschnaufpause und drückte auf den nächsten Treffer. Dieser gelang abermals Maximilian Dicker, der mit einer traumhaften Einzelaktion mehrere Gegenspieler stehen ließ und das Spielgerät präzise in den Maschen versenkte. Dem hatte die Gastmannschaft von Trainer Andreas Feichtinger nichts mehr entgegenzusetzen und so blieb es bei einem ungefährdeten und verdienten 3:0 Heimsieg für den USV Eggelsberg/Moosdorf.

Stimme zum Spiel

Christian Haidinger (Sektionsleiter Stv. USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf):

„Es war von Anfang an eine eindeutige Partie. Wir haben das Spielgeschehen klar dominiert und waren die eindeutig bessere Mannschaft. Damit können wir sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Janos Soos (ZOM), Maximilian Dicker (ST)

