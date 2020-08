Elfmeter in Nachspielzeit rettet Senftenbach einen Punkt gegen Neumarkt/P.

Details Sonntag, 30. August 2020 11:53

Den Start in die neue Spielzeit der Bezirksliga West hat man sich beim SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting sicherlich anders vorgestellt - mit 0:3 geriet man in Eggelsberg unter die Räder. Nun wollte sich die Feichtinger-Truppe auf eigener Anlage von einer anderen Seite präsentieren und gegen die Union Ziegelwerk Senftenbach die ersten Meisterschaftspunkte einfahren. Dies gelang nur bedingt: In einer turbulenten Partie mit zwei Elfmetern reichte es lediglich zu einem Remis.

Faires Remis zur Halbzeit

Vor rund 165 Zuschauern gestaltete sich in der Anfangsphase ein sehr ausgeglichenes Match. Beide Mannschaften waren bemüht nach vorne Akzente zu setzen, aber auch in der Defensive stabil zu stehen und den Gegner nicht zum Zug kommen zu lassen. Die besseren Chancen zu Beginn konnten jedoch die Gäste aus Senftenbach verbuchen, die dann auch bereits in Minute zehn in Führung gingen: Jakob Leherbauer verwertete per Kopf eine scharfe Flanke von der linken Seite souverän zum 1:0. Im Anschluss kamen allerdings die Hausherren besser in die Partie und konnten das Spielgeschehen über weite Strecken der ersten Halbzeit dominieren. So gelang es auch wenige Minuten vor der Pause noch den wichtigen Ausgleich zu erzielen: Kevin Wagner musste einen präzisen Stanglpass von Sertan Cam nur noch über die Linie drücken.

Lucky-Punch in Nachspielzeit beschert Gästen einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Gäste, die das Spiel an sich rissen. Durch kontrollierten Ballbesitz hatte man die Hausherren in vielen Phasen gut unter Kontrolle. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang es jedoch der Elf von Trainer Andreas Feichtinger in Minute 75 das Spiel zu drehen: Eldin Fejzic trifft nach einem ungeschickten Foul im Strafraum vom Elfmeterpunkt souverän zum 2:1 für die Heimischen. Im Anschluss setzte die Gastmannschaft alles auf eine Karte und wählte für die Schlussminuten eine offensivere Ausrichtung. Dies sollte sich in der Nachspielzeit belohnt machen: Spielertrainer Martin Feichtinger, Bruder des Übungsleiters der Hausherren, wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht und verwertete den fälligen Elfmeter zum späten Ausgleich in dieser Partie.

Stimmen zum Spiel

Andreas Feichtinger (Trainer SV Ritterbräu Neumarkt/Pöttinger):

„Wir haben die erste Halbzeit trotz des Gegentreffers dominiert. Nach dem Seitenwechsel war es eine ausgeglichene und offene Partie. Für uns ist es natürlich aufgrund des späten Ausgleiches eine gefühlte Niederlage.“

Der Beste: Kevin Wagner (RM)

Markus Regl (Sektionsleiter Union Ziegelwerk Senftenbach):

„Ein großes Lob an unsere Mannschaft, die in der Partie alles gegeben hat. Wir können sicherlich sowohl mit der Leistung als auch dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“

Die Besten: Patrick Mayrhofer (ST), Martin Feichtinger (IV)

