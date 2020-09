8 Volltreffer bei Torfestival – Taiskirchen schießt Gurten 1b vom Platz

Details Sonntag, 06. September 2020 20:56

Die Union Raiffeisen Taiskirchen war in dieser Spielzeit bereits zwei Mal erfolgreich und konnte den Platz als Sieger verlassen. Den durchwegs geglückten Saisonstart in der Bezirksliga West wollte man nun auf eigener Anlage gegen die Union Gurten 1b fortsetzen. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten reiste nicht nur ersatzgeschwächt nach Taiskirchen, sondern hatte in jüngster Vergangenheit auch den kurzzeitigen Ausfall des Trainingsbetriebes aufgrund positiver Coronatests zu kompensieren. In einem vom Anpfiff weg eindeutigen Aufeinandertreffen schienen die Gäste von den Strapazen noch nicht rehabilitiert, es folgte ein 2:6-Debakel.

Klare Verhältnisse ab der 1. Minute

Die Hausherren starteten vor 200 Zuschauern engagiert und ließen bereits in der Anfangsphase keine Zweifel aufkommen, wer den Platz an diesem Nachmittag als Sieger verlassen würde. Man agierte druckvoll und war die eindeutig aktivere Mannschaft. Demzufolge gelang es mit Fortdauer der Partie immer häufiger, die spielerische Dominanz auch in gefährliche Torchancen umzumünzen. Die logische Konsequenz folgte umgehend: In der 29. Minute reagierte Johannes Hofinger geistesgegenwärtig und drückte das Leder nach einem Durcheinander im Strafraum trocken über die Linie. Auch in weiterer Folge bestimmte die Hellwagner-Truppe klar das Spielgeschehen und konnte noch vor der Halbzeit den Vorsprung ausbauen: Josef David Kreuzhuber verlängerte einen Eckball gekonnt ins lange Eck zur 2:0-Führung.

Torspektakel in Halbzeit zwei

Auch nach dem Seitenwechsel gab die Heim-Elf klar den Ton an und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben. Bereits in der 49. Minute fand das runde Leder erneut den Weg in die Maschen: Peter Hörmandinger verwertete abermals einen Eckball zum 3:0. Wenige Minuten später folgte aus dem Nichts der Anschlusstreffer der Friedl-Truppe, die durch Elias Reisegger einen Abstimmungsfehler der Heimabwehr eiskalt ausnutzte. Doch die Hausherren ließen sich davon keineswegs beirren, ganz im Gegenteil: Beinahe im Gegenzug profitierte man von einem Tormannfehler und konnte den alten Vorsprung wiederherstellen. In weiterer Folge ließ die Hellwagner-Elf keine Gnade walten und erhöhte in Minute 58 auf 5:1. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten, die in jeder Phase des Spiels maßlos überfordert schien, kam kaum in die Nähe des gegnerischen Strafraums, konnte dennoch aber aus dem Nichts das 5:2 erzielen. Wenige Minuten vor Schluss sorgte letztlich Christoph Einböck für den finalen 6:2-Endstand, der gleichzeitig einen verdienten Heimsieg für die Union Taiskirchen bedeutete.

Stimme zum Spiel

Stephan Hellwagner (Trainer Union Raiffeisen Taiskirchen):

„Es war eine ganz klare Angelegenheit. Wir haben das Spiel klar dominiert und nichts anbrennen lassen. Ein Lob an mein Team.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

