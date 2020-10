Union Senftenbach fährt nächsten souveränen Heimerfolg gegen die Union Gurten 1b ein

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 21:08

Die Union Ziegelwerk Senftenbach erlebt bis dato eine Saison mit Höhen und Tiefen in der Bezirksliga-West. So stellen die Mannen von Spielertrainer Martin Feichtinger zwar eines der besten Heimteams des Klassements dar, offenbaren jedoch immer wieder gröbere Probleme in der Fremde. Am heutigen Nachmittag empfing man auf eigener Anlage die Union Gurten 1b, die nach einem schwierigen Saisonstart nun langsam, aber sicher in die Spur findet. Dies stellten die Friedl-Schützlinge auch beim 3:1-Heimerfolg gegen Neumarkt am vergangenen Wochenende eindrucksvoll unter Beweis. Diese positive Entwicklung fand nun aber wieder ein jähes Ende, die zweite Mannschaft des oberösterreichischen Regionalligisten musste sich letztlich mit 5:1 geschlagen geben.

Senftenbach zunächst drückend überlegen

Vor rund 100 Zuschauern benötigten die Hausherren keinerlei Anlaufzeit und starteten sogleich furios in diese Begegnung. Lediglich vier Minuten waren gespielt, als man erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel sorgte: Fabian Glasner wurde per Lochpass ideal bedient und schloss abgeklärt ins kurze Eck zum 1:0 ab. Auch im Anschluss bestimmte die Truppe von Martin Feichtinger klar die Anfangsphase und belohnte sich in der 20. Minute erneut für einen bis dato äußerst couragierten Auftritt: Jürgen Duft eroberte mit einem starken Tackling im Mittelfeld den Ball, setzte Fabian Penninger mustergültig in Szene, dieser überwand mit einem scharfen Schuss auch noch den Gästeschlussmann und erhöhte früh auf 2:0. In weiterer Folge blieb eine unmittelbare Reaktion der jungen Truppe aus Gurten aus. Dies lag nicht nur aber vor allem an der äußerst kompakten Spielweise der Feichtinger-Elf, die in Halbzeit eins dem Kontrahenten nur selten ins gefährliche Drittel Einlass gewährten.

Gäste werden schlussendlich eiskalt ausgekontert

Nach dem Seitenwechsel änderte sich allerdings das Spielgeschehen zugunsten der Gastmannschaft. Diese wusste nun gekonnt Ball und Gegner laufen zu lassen und erarbeitete sich Schritt für Schritt immer bessere Einschussmöglichkeiten. Die Hausherren konnten in dieser Phase kaum jene Souveränität auf den Platz bringen, die in Halbzeit eins so erfolgsbringend war. Die daraus resultierende Bestrafung folgte umgehend, als Ashour Abraham in Minute 72 das runde Leder gekonnt über die Linie beförderte – 2:1. Die Gäste drückten nun vehement auf den Ausgleich, blieben jedoch vor dem Heimheiligtum zu harmlos. So war es ein Elfmeter, der die bis dahin offene Partie zugunsten der Hausherren entschied: Jakob Leherbauer behielt vom Punkt abgeklärt die Nerven und verwertete ohne Probleme zum vorentscheidenden 3:1. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten warf in den letzten Minuten nochmals alles nach vorne, wurde von den schlau agierenden Feichtinger-Schützlingen allerdings eiskalt ausgekontert: Zunächst vollstreckte Daniel Schmierer einen lehrbuchmäßig vorgetragenen Gegenangriff staubtrocken, kurz vor Schluss war Matthias Woschitz nach einem perfekten Stanglpass zur Stelle und besorgte den 5:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Regl (Sektionsleiter Union Ziegelwerk Senftenbach):

„Die erste Halbzeit war von uns sehr gut. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann ein wenig um den Anschlusstreffer gebettelt und diesen auch verdientermaßen bekommen. Zum Glück haben wir dann in jener Phase, als Gurten immer stärker wurde, das 3:1 erzielt. Es war ein ganz wichtiger Sieg, jetzt können wir uns in dieser extrem engen Liga wieder ein wenig nach vorne orientieren.“

Die Besten: Dominik Grochar (RM), Jürgen Duft (LM)