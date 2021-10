Eggelsberg/Moosdorf gewinnt Spitzenduell gegen Gilgenberg mit 3:1

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:30

USV Raiffeisen Eggelbserg/Moosdorf spielte am Samstag im Spitzenduell der Bezirksliga West einen 3:1-Auswärtssieg gegen Union Gilgenberg heim. Diese Partie der achten Runde fand vor 320 Zusehern auf der Alois Holzner-Sportanlage Gilgenberg statt. Sieger Eggelsberg/Moosdorf katapultierte sich mit diesem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Gäste aus Eggelsberg/Moosdorf zeigten ihr spielerisches Können bereits in der zweiten Minute mit ihrer ersten Chance. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Devid Stanisavljevic seine Gilgenberger in der 14. Minute mit dem Treffer zur Führung. Den Ausgleichstreffer hatte Andreas Dürager für USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf in der 26. Minute im Repertoire. Ehe Referee Gerald Schmolz die Protagonisten zur Pause bat, traf Richard Schmidsberger zum 2:1 für die Gäste aus Eggelsberg/Moosdorf (41.). Der Gast nahm die knappe Führung also mit in die Kabine.



Aberer mit 3:1



Acht Minuten nach Beginn der zweiten Spielhälfte machte Nico Aberer für die Gäste alles klar: Er traf zum 3:1 aus Gästesicht (53.). In der 76. Minute konnten die Gäste noch eine weitere Torchance vorweisen, brachten den Ball aber nicht im Netz des Gegners unter. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für den USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf. Die Union Gilgenberg wurde mit 3:1 besiegt.





Die Union Gilgenberg rutschte durch diese 1:3-Niederlage auf den dritten Tabellenplatz der Bezirksliga West ab und steht dort momentan mit einem 13:13-Torverhältnis und 13 Punkten. Die Saisonbilanz nach acht Runden lautet: vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.





Sieger USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf verbesserte sich mit diesem Sieg auf den zweiten Platz und befindet sich dort zurzeit mit einem 14:10-Torverhältnis und 14 Punkten. Ihre Bilanz nach sieben Spielen lautet: vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.





Die Besten:



USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf: Michael Baischer (ZM), Christian Webersberger (IV)





Bezirksliga West: Union Gilgenberg – USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf, 1:3 (1:2)

14 Devid Stanisavljevic 1:0

26 Andreas Duerager 1:1

41 Richard Schmidsberger 1:2

53 Nico Aberer 1:3

