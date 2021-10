"Souveräne Mannschaftsleistung" - Senftenbach springt nach 5:2 gegen Taiskirchen auf Platz Sechs

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 16:28

Bei der Union Ziegelwerk Senftenbach gab es für die Union Raiffeisen Taiskirchen am Samstag in der achten Runde der Bezirksliga West nichts zu holen: Der Gast verlor das Spiel mit 2:5 vor 150 Zusehern auf dem Sportplatz Senftenbach. Jakob Leherbauer erzielte dabei zwei Tore. Senftenbach-Trainer Martin Feichtinger sprach nach dem Spiel über eine "geschlossene Mannschaftsleistung".

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart in das Spiel: Jakob Leherbauer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Fabian Glasner erhöhte den Vorsprung von Union Ziegelwerk Senftenbach nach 28 Minuten auf 2:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Somit pfiff Referee Benedikt Ljubas bei einer 2:0-Pausenführung für die Hausherren zum Gang in die Kabinen nach den ersten 45 Minuten ab.





Weitere Tore folgten



Mit dem 3:0 von Florian Penninger für die Union Ziegelwerk Senftenbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Leherbauer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.), dieses Mal per Elfmeter. Jakob Kreuzhuber verkürzte für die Union Taiskirchen später in der 62. Minute auf 1:4. Nach 81 Minuten beförderten die Traiskirchener das Leder zum 2:4 in das gegnerische Netz, der Treffer wurde von Johannes Hörmandinger erzielt. Dominik Grochar gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Union Senftenbach (83.). Schlussendlich verbuchte die Union Ziegelwerk Senftenbach gegen Union Raiffeisen Taiskirchen einen überzeugenden und in dieser Höhe verdienten 5:2-Heimerfolg.







Bei der Union Ziegelwerk Senftenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). In der Tabelle der Bezirksliga West machten die Senftenbacher somit einen Satz und rangieren nun auf dem sechsten Platz. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Senftenbach bei.





Die Union Raiffeisen Taiskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von Taiskirchen knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive der Union Raiffeisen Taiskirchen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 16-mal war dies der Fall. Die Union Taiskirchen musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Taiskirchen insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Raiffeisen Taiskirchen die dritte Pleite am Stück und befindet sich momentan auf dem elften Platz mit sieben Punkten.





Stimme zum Spiel:





Martin Feichtinger (Trainer Union Ziegelwerk Senftenbach):



"Das war heute eine sehr souveräne Mannschaftsleitung, eine geschlossene Leistung. Wir wurden belohnt für die Anstrengungen der letzten Wochen."







Die Besten:



Union Ziegelwerk Senftenbach: Jonas Leherbauer (ST), Florian Penninger (LM), Jürgen Andessner (IV)





Bezirksliga West: Union Ziegelwerk Senftenbach – Union Raiffeisen Taiskirchen, 5:2 (2:0)

2 Jakob Leherbauer 1:0

28 Fabian Glasner 2:0

49 Florian Penninger 3:0

54 Jakob Leherbauer 4:0

62 Jakob Kreuzhuber 4:1

81 Johannes Hoermandinger 4:2

83 Dominik Grochar 5:2

