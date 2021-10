Hofinger mit Dreierpack bei 4:2-Sieg von Taiskirchen gegen Utzenaich

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 13:57

Johannes Hofinger erzielte drei Tore am Samstag beim 4:2-Sieg von Union Raiffeisen Taiskirchen gegen TSV Raiffeisen Utzenaich. Diese Partie fand vor 85 Zusehern im MKA Sparkassen-Stadion Taiskirchen statt.

Johannes Hofinger brachte die Gäste aus Utzenaich per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 37. Minute vollstreckte. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Manuel Zeppetzauer mit dem 1:2 für die Gäste zur Stelle (44.). Somit ging es mit einer 2:1-Führung für die Hausherren in die Kabinen.



Rot für Berger



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte durch Referee Servan Yilmaz gelang Mahdi Karimi in der 63. Minute der Treffer zum 2:2 für die Gäste. Der Treffer zum 3:2 sicherte der Union Raiffeisen Taiskirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Hofinger in diesem Spiel (75.). In der 78. Minute sah Matthias Berger von TSV Raiffeisen Utzenaich für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Der TSV Raiffeisen Utzenaich geriet deutlicher in Rückstand, als die Hausherren noch durch ein Tor von Peter Hörmandinger auf 4:2 erhöhten (83.). In der Nachspielzeit kassierte Ivan Peric aufseiten der Utzenaicher noch für Kritik die Gelb-Rote Karte. Letztendlich durften die Spieler von Union Raiffeisen Taiskirchen einen verdienten Heimsieg an diesem Samstagnachmittag jubeln.



Union Raiffeisen Taiskirchen hat sich mit diesem Sieg auf den neunten Platz verbessert und steht dort nun mit einem 16:18-Torverhältnis und zehn Punkten. Die Bilanz nach acht Spielen: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.



TSV Raiffeisen Utzenaich rutschte durch diese Niederlage auf den achten Platz zurück, wo sie sich nun bei einem 12:13-Torverhältnis und elf Punkten befinden. Die Bilanz nach acht Runden: drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Taiskirchen ist der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting (Samstag, 15:30 Uhr). Der TSV Raiffeisen Utzenaich misst sich am selben Tag mit dem SK WIEHAG Altheim (14:00 Uhr).





Die Besten:



Union Raiffeisen Taiskirchen: Johannes Hofinger (ST), Raffael Feichtinger (ZM)

Bezirksliga West: Union Raiffeisen Taiskirchen – TSV Raiffeisen Utzenaich, 4:2 (2:1)

12 Johannes Hofinger 1:0

37 Johannes Hofinger 2:0

44 Manuel Zeppetzauer 2:1

63 Mahdi Karimi 2:2

75 Johannes Hofinger 3:2

83 Peter Hoermandinger 4:2

