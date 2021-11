Karic mit Doppelpack - St. Martin/Innkreis gewinnt 3:2 bei Altheim

Details Sonntag, 07. November 2021 15:45

Die Differenz von einem Treffer brachte der Union Woodstock St. Martin im Innkreis gegen den SK WIEHAG Altheim den Dreier. Das Match endete mit 3:2 vor 400 Zuschauern in der Kobe-Arena. Adis Karic steuerte zwei wichtige Treffer bei.

300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SK Altheim schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Benedikt Pranz zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Harald Denthaner die Akteure in die Pause. In der 68. Minute brachte Sebastian Obermair das Netz für den SK WIEHAG Altheim zum Zappeln. Adis Karic verkürzte für St. Martin später in der 81. Minute auf 1:2. Josef Kluzak glich nur wenig später für die Gäste aus (83.). Gefeierter Mann des Spiels war Karic, der der Union Woodstock St. Martin im Innkreis mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. Der SK WIEHAG Altheim war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

St. Martin/Innkreis springt auf fünften Platz

Beim Heimteam präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Den Kampf um die Klasse geht der SK WIEHAG Altheim in der Rückrunde von der zehnten Position an. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SK WIEHAG Altheim momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SK WIEHAG Altheim auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Im letzten Match der Hinrunde tat die Union Woodstock St. Martin/Innkreis etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sechs. Union Woodstock St. Martin/Innkreis verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist die Union Woodstock St. Martin im Innkreis wieder in der Erfolgsspur.

Der SK WIEHAG Altheim verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 beim FC Munderfing wieder gefordert. Die Union Woodstock St. Martin/Innkreis trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf FC Munderfing.

Bezirksliga West: SK WIEHAG Altheim – Union Woodstock St. Martin im Innkreis, 2:3 (1:0)

20 Benedikt Pranz 1:0

68 Sebastian Obermair 2:0

81 Adis Karic 2:1

83 Josef Kluzak 2:2

87 Adis Karic 2:3

