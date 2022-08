Altheim setzt sich im Kellerduell gegen Riedau durch

Details Samstag, 27. August 2022 11:11

Den Auftakt der 3. Runde in der Bezirksliga West machte der SK WIEHAG Altheim zu Hause gegen den SV Luksch Riedau. Somit trafen die beiden einzigen punktelosen Mannschaften der Bezirksliga West aufeinander, wodurch die rund 420 Zuseherinnen und Zuseher eine ausgeglichene Partie erwarten durften.

Riedau mit den Chancen – Altheim mit dem Tor

Altheim kam gut rein in die Partie und versuchte das Heft in die Hand zu nehmen, wobei sie immer wieder mit den letzten Pässen Probleme hatten und so zu keinen nennenswerten Torchancen kamen. Die Gäste aus Riedau standen in der Defensive gut und versuchten immer wieder über ihr schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden. So kam man auch zu drei richtig guten Möglichkeiten, doch Altheims Tormann Kindlinger konnte sich dreimal im Eins gegen Eins durchsetzen und vereitelte die längst überfällige Führung der Riedauer. In der 34. Minute waren es dann aber die Heimischen, welche über die Führung jubeln durften. Nach einem Eckball der Riedauer wurde der Ball schnell zu Nico Daskiewicz gespielt, welcher allein auf das Tor zulief. Ein Mann seiner Qualität lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen und er verwertete zur eher schmeichelhaften Führung für Altheim. Somit ging es dann auch für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Hainbuchner mit einer knappen 1:0 Führung für die Heimischen in die Kabinen.

Ausgeglichene Partie in der 2. Halbzeit

In der 2. Halbzeit agierte Altheim verbessert und so sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine offene Partie, wobei die Heimischen nun in der Defensive besser standen und weniger zuließen. Nico Daskiewicz, der beste Mann am Platz, zeigte sich spielfreudig und wurde immer wieder gefährlich. Jedoch dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Pavel Sultes für die Entscheidung in dieser Partie sorgte. Nach dem Ballgewinn kam Sultes im Strafraum zum Spielgerät und vollendete mit dem ersten Kontakt zur 2:0 Führung für Altheim. Da anschließend Altheim gut verteidigte, fielen keine weiteren Tore und so holen sich die Heimischen die ersten drei Punkte in dieser Saison.

Stimme zum Spiel (Peter Erlach Trainer SK Altheim):

„Aufgrund der 2. Halbzeit haben wir nicht unverdient gewonnen, aber es war ein richtiger Arbeitssieg. In der 1. Halbzeit hatten wir aber ziemlich großes Glück, da Riedau klar besser war. Es ist enorm wichtig, dass wir jetzt gepunktet haben.

Die Besten:

Dennis Kindlinger und Nico Daskiewicz