Utzenaich feiert Heimsieg gegen Taiskirchen

Details Samstag, 20. August 2022 11:43

In der 2. Runde der Bezirksliga West traf am verregneten Freitagabend der TSV Raiffeisen Utzenaich zu Hause auf die Union Raiffeisen Taiskirchen. Während die Heimischen in der Vorwoche gegen Gilgenberg verspielten, konnten sich die Gäste aus Taiskirchen über einen Auftaktsieg gegen Ranshofen freuen. Die rund 200 Zuseherinnen und Zuseher in der Absolute Teamsport Sportsteam Arena Utzenaich erwarteten sich eine spannende Partie.

Ausgeglichene Partie in der 1. Halbzeit

Utzenaich wurde zu Beginn des Spiels durch zwei Standardsituationen gefährlich, doch über das erste Tor der Partie durften sich die Gäste aus Taiskirchen freuen. Nach einem schön getreten Freistoß von Feichtinger Raffael kam Alexander Deschberger in der Mitte zum Ball und vollendete in der 21. Minute zur 0:1 Führung für Taiskirchen. Danach sahen die Zuseherinnen und Zuseher eine ausgeglichene Partie, welche von den regnerischen Bedingungen geprägt war. Nach einem Eckball hätten die Gäste das 2. Tor machen können, doch der Kopfball von Peter Hörmandinger landete nur an der Latte. In der 41. Minute fiel dann aber der Treffer auf der anderen Seite. Nach einem langen Abschlag kam der Ball zu Mihail Jacimovic, welcher der Verteidigung davonlief und im Eins gegen Eins gegen Taiskirchens Sandrk souverän verwertete. So ging es dann für die beiden Mannschaften und Schiedsrichter Hainbuchner mit einem gerechten Unentschieden in die Pause.

Jacimovic macht den Unterschied

Nach der Pause plätscherte die Partie vor sich her und gute Strafraumszenen waren Mangelware. Taiskirchen hatte an diesem Tag vor allem mit hohen Bällen Probleme und so entstand auch das 2:1 für die Heimischen aus einem hohen Ball. Nach einer Flanke von der linken Seite setzte sich Jacimovic Mihail zuerst gegen den Verteidiger im Kopfballduell durch, doch sein Ball landete in den Armen des Tormanns. Schnallinger konnte den Ball aber nicht sicher halten und so sprang die Kugel wieder vor die Füße von Jacimovic, welcher den Ball dann über die Linie drückte. Da Hörmandinger Johannes in der 75. Minute nur die Stange traf, kamen die Taiskirchner zu keinem Tor mehr und so setzte sich der TSV Utzenaich knapp mit 2:1 durch.

Stimme zum Spiel (Markus Runggaldier Trainer Union Taiskirchen):

„Wir waren heute sicherlich zu unruhig im Spielaufbau und hatten einfach bei hohen Bällen große Probleme. Es war leider nicht unser Spiel heute. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und es besser machen.“