USV Eggelsberg/Moosdorf zwingt starken Aufsteiger in die Knie

Details Sonntag, 28. August 2022 10:09

Am dritten Spieltag der Bezirksliga West stand mit der Begegnung zwischen dem USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf und dem UFC Lasco Lochen ein Derby auf dem Programm. Beide Klubs blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Während die Dimitrov-Elf als Dritter ins Ziel gekommen war, eroberten die Lochener in der 1. Klasse Süd-West mit stolzen 60 Punkten den Vizemeistertitel, schalteten in der Relegation Gurten 1b aus und kicken nach zehn langen Jahren wieder in der Bezirksliga. Im gesamten Vorjahr mussten sich die Mannen von Erfolgstrainer Stefan Bischof in der Fremde lediglich zwei Mal geschlagen geben, einen Stock höher kassierte der UFC am Samstagnachmittag im zweiten Auswärtsspiel die zweite Niederlage. Die Hausherren hingegen sind in der noch jungen Saison noch mit einer "weißen Weste" unterwegs und feierten mit einem knappen 2:1-Erfolg binnen Wochenfrist den zweiten Sieg.

Kapitän bringt Hausherren früh in Führung

Knapp 300 Besucher bekamen von Beginn an ein intensives und flottes Match zu sehen. Nach drei Minuten hatte der Aufsteiger die Chance zur Führung - nach einem Pass durch die Mitte verschätzte sich USV-Verteidiger Thomas Stöllberger, alleine vor dem Kasten fand ein Angreifer der Gäste jedoch in Eggelsbergs neuer Nummer eins, Lukas Veverka, der im Somer von Neukirchen/Enknach gekommen war, seinen Meister. Fünf Minuten später machten es die entschlossenen und kampfstarken Hausherren besser. Thomas Mühlegger verlagerte das Spiel auf die linke Seite, Yahia Hillermayer setzte sich im Zweikampf energisch durch und schlug einen Stanglpass, den Kapitän Andreas Dürager verwertete. Mit der Führung im Rücken hatte das Team von Coach Petar Dimitrov Spiel und Gegner im Griff und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Der USV startete den einen oder anderen gefährlichen Angriff und hätte kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Schlesinger ein Tor nachlegen können. Doch alleine vor Gästegoalie Manuel Klinger verfehlte Hillermayer das UFC-Gehäuse.

Packender und spannender zweiter Durchgang

Nach Wiederbeginn fanden die Heimischen wieder gut ins Spiel, kreierten ein, zwei Chancen und erzwangen nach einer Stunde die vermeintliche Vorentscheidung. Mühlegger kam an der Strafraumgrenze an den Ball und setzte das Leder mit der Innenseite ins kurze Ecke. Trotz des klaren Rückstands steckte der Aufsteiger nicht auf und war zehn Minuten später zurück im Match. Nach einem unnötigen Foul von Eggelsbergs Martin Straßhofer, nickte Daniel Huber die darauffolgende Freistoßflanke ein. In der restlichen Spielzeit bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen. Auch wenn die Dimitrov-Elf den Sack durchaus hätte zumachen können, setzten die Gäste alles auf eine Karte und erhöhten die Schlagzahl. Vor allem über die rechte Seite kamen die Lochener immer wieder gefährlich vor das USV-Gehäuse, etliche Flanken brachten aber nichts ein, sodass es in einem bis zum Schluss spannenden Derby beim 2:1 blieb.

Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg/Moosdorf:

"Auch wenn es ein hartes Stück Arbeit und der Aufsteiger der erwartet starke Gegner war, konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Es läuft derzeit sehr gut, freuen uns über den gelungenen Saisonstart und auch darüber, dass mit Alexander Koll und Niclas Haberl ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger Talentproben ablegen konnten".