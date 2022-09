Im Spitzenspiel behält Eggelsberg-Moosdorf die Oberhand

Details Sonntag, 11. September 2022 07:55

In der 5. Runde der Bezirksliga West gab es das Spitzenspiel zwischen dem USV Eggelsberg-Moosdorf und der Union SGS Dorf an der Pram. Während die Heimischen bisher drei Siege und ein Unentschieden holen konnten, gingen die Gäste dreimal als Sieger und einmal als Verlierer vom Platz. So konnten sich die rund 200 Zuseherinnen und Zuseher eine hochklassige Partie erwarten.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Bis zur 20. Minute war es eine ausgeglichene Partie, wobei beide Teams sehr vorsichtig und defensiv agierten. Mit der ersten richtigen Torchance gingen die Heimischen in Führung. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen kam der Ball über Andreas Dürager zu Yahia Hillermayer. Sein Schuss aus halblinker Position landete in der 26. Minute in der langen Ecke. In der 32. Minute konnte Eggelsberg-Moosdorf die Führung ausbauen. Andreas Dürager konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und brachte den Ball auf die 2. Stange, wo wiederum Yahia Hillermayer wartete und seinen zweiten Treffer machte. Doch auch die Gäste aus Dorf an der Pram wurden in der 1. Halbzeit noch gefährlich, doch zwei Schüsse gingen knapp am Tor vorbei, wodurch es mit einem 2:0 in die Pause ging.

Hillermayer und Dürager machen den Unterschied

In der 2. Halbzeit zeigten sich die Gäste offensiver, wodurch allerdings viele Räume für die Heimmannschaft entstanden. Eggelsberg-Moosdorf konnte die Räume perfekt durch ihr schnelles Umschaltspiel nutzen und kam so auch zum Erfolg. Sowohl in der 66. Minute als auch in der 69. Minute spielten die Heimischen perfekten Konterfußball und Yahia Hillermayer und Andreas Dürager sorgten für die Treffer 3 und 4 an diesem Nachmittag. Da Dorf an der Pram anschließend nur selten gefährlich wurde und die Heimischen die Partie trocken nach Hause spielten, endete dieses Spiel mit einem 4:0 Sieg für den USV Eggelsberg-Moosdorf.

Stimme zum Spiel (Petar Dimitrov Trainer USV Eggelsberg-Moosdorf):

„Es war ein sehr guter Saisonstart für uns und wir wollen natürlich vorne mitspielen. Außerdem wollen wir auch die jungen Spieler gut weiterentwickeln und in die Mannschaft integrieren. Heute haben wir unsere Chancen sehr gut genutzt und ich bin glücklich über den Sieg.“

Die Besten:

Pauschalllob Eggelsberg-Moosdorf