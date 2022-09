USV Eggelsberg-Moosdorf bleibt weiterhin ungeschlagen

Details Sonntag, 25. September 2022 09:35

In der 7. Runde der Bezirksliga West gab es das Aufeinandertreffen des SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram und des USV Eggelsberg-Moosdorf. Die Gäste holten aus ihren 6 Saisonspielen bisher starke 14 Punkte und sind somit auch Tabellenführer. Die Taufkirchner konnten bisher 7 Punkte einfahren und lagen vor dem Spiel auf dem 10 Tabellenplatz.

Die Gäste dominieren die 1. Halbzeit

Die Gäste wurden von Beginn an der Favoritenrolle gerecht und hatten das Spiel im Griff, den ersten Treffer der Partie erzielten allerdings trotzdem die Heimischen. Nach einer Freistoßflanke von der Mittellinie in den Sechzehner konnte der Ball nicht gut geklärt werden und Michael Kasbauer traf per Kopf zum 1:0. Danach wurden aber die Gäste immer gefährlicher und kamen in der 21. Minute zum Ausgleich. Nach schönem Kurzpassspiel durch die Mitte kam letztendlich Andreas Dürager an den Ball und dieser vollendete in die kurze Ecke. In der 37. Minute konnten die Gäste über die Führung jubeln. Nach einem Konter kam der Ball von Dürager tief zu Yahia Hillermayer, welcher sich dann diese Chance nicht entgehen ließ und zum 1:2 einschob. Hillermayer erzielte dann in der 43. Minute noch das 1:3. Wieder war es Dürager, welcher mit einem schönen Pass Hillermayer in Szene setzte, der dann einschob.

Taufkirchen zeigt sich stark verbessert

Die Heimischen kam gut aus der Kabine, zeigten sich sehr bemüht und kamen zu guten Gelegenheiten. Da aber ein Abseitstor nicht zählte und ein Kopfball nur an die Latte ging, blieb es beim 1:3. In den letzten 10 Minuten spielten dann die Gäste den Sieg trocken nach Hause und bleiben somit weiterhin Tabellenführer.

Stimme zum Spiel (Petar Dimitrov, Trainer USV Eggelsberg-Moosdorf):

„Die erste Halbzeit war sehr gut mit vielen schönen Kombinationen, aber die zweite Halbzeit war nur durchschnittlich und da kann man noch viel verbessern, wobei wir sicherlich verdient gewonnen haben.“

Die Besten:

Pauschalllob Eggelsberg-Moosdorf