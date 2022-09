SV Neumarkt/Pötting zwingt "Rote Teufel" in die Knie

Details Sonntag, 25. September 2022 10:18

In der siebenten Runde der Bezirksliga West kam es zur Begegnung zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und dem SK WIEHAG Altheim. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Heimelf um Spielertrainer Andreas Feichtinger in den letzten drei Partien nur einen Punkt ergatterte, blieb der SKA in den vergangenen vier Runden ungeschlagen. Die formstarken Gäste traten in der Putzprofi Arena selbsbewusst auf und gingen auch in Führung, die Neumarkter drehten jedoch das Spiel, behielten am Ende mit 2:1 die Oberhand und fanden wieder in die Spur. "Vater" des vierten Saisonsieges war Oliver Dieplinger, der nach einem Kreuzbandeinriss am Samstagnachmittag sein Comeback feierte und fünf Minuten nach seiner Einwechselung den Siegtreffer erzielte. Der 23-Jährige, der im Vorjahr von Haibach zur Feichtinger-Elf gewechselt war, hatte bereits im Vorspiel geglänzt und beim 2:1-Erfolg der Neumarkter Reserve einen Doppelpack geschnürt.

Starke Gäste mit klarem Chancenplus

Nach den zuletzt ansprechenden Leistungen und Ergebnissen traten die "Roten Teufel" entschlossen auf und übernahmen vor knapp 150 Besuchern von Beginn an die Initiative. Die Mannen von Coach Peter Erlach agierten mit breiter Brust und hatten in Halbzeit eins zwei Mal die Führung vor Augen, doch Neumarkt-Schlussmann Manuel Gschaider lenkte nach einem Freistoß der Gäste den Ball an die Latte und entschärfte zudem einen gefährlichen Distanzschuss mit einer tollen Parade. Die Hausherren hingegen wirkten nach den zuletzt mäßigen Resultaten verunsichert, zudem war zu wenig Bewegung im Neumarkter Spiel. Mit einem für die Feichtinger-Elf schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.

Kleinbruckner bringt SKA in Front

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Greinecker bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Heimischen kehrten willig und bissig auf den Platz zurück und hatten die Chance zur Führung, Petr Pasecky, Neuerwerbung aus Neukirchen/Walde, scheiterte aber an Gästegoalie Dennis Kindlinger. Nach einer Stunde unterlief den nun präsenten Neumarktern ein folgenschwerer Ballverlust - die Gäste wussten dies zu nutzen, nach einem Diagonalpass war es Raphael Kleinbruckner, der das Leder annahm und mit dem zweiten Kontakt auf 0:1 stellte. Kurz danach, beinahe die Vorentscheidung, nach einer Altheimer Ecke setzte Marko Varga einen Kopfball aber über die Latte.

Pasecky gleicht aus - Dieplinger köpft Hausherren bei Comeback zum Sieg

In Minute 72 durften sich die heimischen Fans über den Ausgleich freuen, als Pasecky nach einem hohen Ball die Ruhe bewahrte und die Kugel zu seinem siebenten Saisontreffer im langen Eck unterbrachte. Unmittelbar nach dem 1:1 bewies Neumarkts Spielertrainer mit der Einwechslung von Oliver Dieplinger ein glückliches Händchen. Denn fünf Minuten später machte der 23-Jährige bei seinem Comeback, nachdem er im Vorspiel die Neumarkter Reserve mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen hatte, auch in diesem Match den Unterschied, als Dieplinger eine Pasecky-Ecke einnickte. Nachdem die Partie gekippt war, hatten die Hausherren das Geschehen unter Kontrolle, wenngleich die "Roten Teufel" im Finish zu einer dicken Ausgleichschance kamen, doch der am Samstag überragende SV-Keeper Gschaider parierte einen Kopfball von Pavel Sultes. Die Feichtinger-Elf brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und feierte den vierten Saisonsieg.

Stefan Aschauer, Sportlicher Leiter, SV Neumarkt/Pötting:

"In der ersten Halbzeit war unsere Mannschaft sichtlich verunsichert und die Leistung bescheiden. Die starken Gäste hatten ein Chancenplus und hätten mit einer Führung in die Pause gehen können. Aufgrund der Steigerung im zweiten Durchgang war der Sieg nicht unverdient, wenngleich das Spielglück am Samstag auf unserer Seite war. Dieser Dreier ist ungemein wichtig und müssen in der Tabelle nicht mehr nach hinten schauen".