Überraschung in Taufkirchen/Pram! SVT zwingt Tabellenführer in die Knie

Details Sonntag, 21. Mai 2023 18:52

Am 23. Spieltag der Bezirksliga West stand die Begegnung zwischen dem SV Waizenauer Taufkirchen/Pram und dem FC Munderfing auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Zwölftplatzierten und dem souveränen Tabellenführer ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. 72 Stunden nach einem hauchdünnen 1:0-Erfolg gegen Taiskirchen wollte der Ligaprimus mit einem weiteren "Dreier" den nächsten Schritt Richtung Meistertitel setzen. Doch nach einem 2:1-Heimsieg im Hinspiel gingen die Mannen von Erfolgstrainer Philipp Penninger am Sonntagnachmittag leer aus und mussten sich mit 1:2 geschlagen. Trotz der zweiten Rückrundenpleite beträgt der Vorsprung des FCM vor den letzten drei Runden satte sechs Punkte. Vier Tage nach einer 0:1-Niederlage im "Sechs-Punkte-Spiel" in Altheim fuhren die Taufkirchener drei ungemein wichtige Zähler ein und wahrten mit dem siebenten Saisonsieg die Chance auf den Klassenerhalt.

Kapitän vergibt erste FCM-Chance

Taufkirchens Interimstrainer Karl Spadinger, der seit dem vorzeitigen Ende der Amtszeit von Stephan Hellwagner die Verantwortung trägt, musste drei Stammkräfte vorgeben. Aber auch der FCM trat ersatzgeschwächt an - während zwei Verteidiger eine Sperre absitzen mussten, war Torjäger Thomas Gierbl-Breitenthaler verletzungsbedingt nicht dabei. Die Zuschauer bekamen in der Waizenauer Arena zunächst ein vorsichtiges Abtasten zu sehen. Das Spiel verlief ausgeglichen, die erste klare Chance ergab sich aber erst nach einer halben Stunde. Michael Bauböck tauchte alleine vor dem SVT-Gehäuse auf, Munderfings Kapitän konnte den Ball aber nicht versenken.

Taufkirchener Doppelschlag - Stanisavljevic verwandelt Elfmeter

In der Schlussphase des ersten Durchgangs ging es Schlag auf Schlag. Zunächst nickte Patrick Pötzl einen Corner von Kapitän Luca Vitale ein. Wenige Minuten später brandete in der Arena erneut Jubel auf, als Samed Yilmaz, der in der Winterpause von Landesligist Schärding zum SVT gewechselt war, sich bei einem Zweikampf energisch durchsetzte und den Ball an Gästegoalie Filip Dramac vorbeischob. Doch die Hausherren brachten den Zwei-Tore-Vorsprung nicht in die Pause. Nach einem unnötigen Foul von Kapitän Vitale verwandelte Routinier Devid Stanisavljevic den fälligen Elfmeter zum 2:1-Halbzeitstand.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Servan Yilamz verzeichneten die Taufkirchener etwas mehr Spielanteile und hatten das Match über weite Strecken unter Kontrolle. Der Tabellenführer war aber in der Offensive stets gefährlich. Mitte des zweiten Durchgangs hätte Patrick Egger die Partie entscheiden können, nach einem feinen Pass von Jakob Schlederer jagte der 23-Jährige - alleine vor dem FCM-Gehäuse - das Leder aber in die Wolken. Kurz danach hatte das Taufkirchener Eigengewächs Pech, als Ecker aus 20 Metern beherzt abzog, das Spielgerät aber an die Innenstange klatschte. Im bis zum Schluss spannenden Match fanden die Gäste in Minute 85 die letzte Chance vor. Nach einem Schuss von Florian Moser-Werndl war SVT-Schlussmann Jakob Mantler schon geschlagen, Florian Schneebauer kratzte den Ball aber von der Linie. Die Spadinger-Elf brachte die hauchdünne Führung ins Ziel und durfte sich im elften Heimspiel über den vierten Sieg freuen.

Josef Gruber, Sektionsleiter SV Taufkirchen/Pram:

"Der Tabellenführer verfügt über hohe Qualität und absolviert eine stabile Saison, demzufolge wären wir mit einem Punkt eigentlich zufrieden gewesen. Doch unsere Mannschaft hat eine starke Performance abgeliefert und einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Wir sind auf einem guten Weg, der Klassenerhalt ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Darum wollen wir auch im nächsten Heimspiel, am kommenden Freitag gegen die starken Gilgenberger, punkten bzw. einen Dreier nachlegen".

