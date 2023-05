Union Taiskirchen fuhr im Duell mit USV Eggelsberg/Moosdorf "big points" ein

Details Montag, 22. Mai 2023 11:53

Die 23. Runde der Bezirksliga West konnte unter anderem mit der Begegnung zwischen der Union Taiskirchen und dem USV Eggelsberg/Moosdorf aufwarten. Beide Mannschaften lagen vor der Partie im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Zwar befand man sich dabei nicht in unmittelbarer Abstiegsgefahr, so ganz war das Gespenst jedoch sowohl in Taiskirchen als auch in Eggelsberg/Moosdorf jedoch noch nicht verscheucht. Die Union Taiskirchen darf sich nach einem klaren Heimsieg jedoch schon ein großes Stück weit sicher fühlen.

Heimelf aus Taiskirchen quälte sich in wichtiger Begegnung zu den entscheidenden Metern

Beiden Teams war in der Anfangsphase anzumerken, dass es um viel ging, man ging in den Aktionen sehr konzentriert und bedacht ans Werk. Die Taiskirchener zeigten bei frühsommerlichen Temperaturen Mentalität, als man sich trotz Doppelbelastung unter der Woche immer besser in die Begegnung reinkämpfte und nach 26 Minuten mit dem 1:0 belohnt wurde. Nach einem Einwurf der Hausherren wurde der Ball mit dem Kopf verlängert, Johannes Hörmandinger sagte in der Mitte „Danke“.

In der zweiten Halbzeit war es eine Standardsituation, die die Partie endgültig in die Richtung der Hausherren kippen ließ. Nach einem Eckball behielt Patrick Petershofer den Überblick, er schob zum 2:0 ein. Auch die Gäste aus Eggelsberg/Moosdorf hatten in dieser Partie ihre gefährlichen Momente, hauptsächlich waren es Standardsituationen, die für Gefahr sorgten. Einmal musste Taiskirchens Schlussmann einen Freistoß von der Strafraumgrenze parieren, ein anderes mal strich ein Mühlegger-Kopfball nach einem Freistoß aus halbrechter Position knapp über das Tor.

Gäste vor allem aus Standards gefährlich, Niederlage am Ende jedoch verdient

Im letzten Drittel konsequenter agierten die Heimischen, die mit dem 3:0 durch Patrick Petershofer nach einer Willensleistung alles klar machten. Manuel Gadermayr traf kurz vor Schluss noch zum Endstand von 4:0. Die Union Taiskirchen kletterte damit in der Tabelle auf den siebten Platz und hat damit richtig gute Karten, um auch in der kommenden Saison wieder auf Bezirksliga-Niveau spielen zu können, während Eggelsberg/Moosdorf noch etwas mehr zittern muss.

Markus Runggaldier, Trainer Union Taiskirchen:

„Es war nicht einfach, da wir binnen kürzester Zeit zwei Spiele hatten, auch das Wetter extrem heiß war. Meine Mannschaft hat es aber richtig gut gemacht, ist quasi über die Schmerzgrenze gegangen. Es war ein verdienter Sieg, der auch in der Höhe in Ordnung geht. Das war heute eine Willensleistung, der gesamten Truppe gebührt ein Pauschallob. Wir haben damit den wichtigen Sieg eingefahren, mit dem wir uns von den hinteren Rängen etwas distanzieren konnten. Nach der unglücklichen Niederlage in Munderfing, wo wir viel investiert hatten, war das wichtig.“

