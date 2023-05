"Gute Reaktion" - Union Gilgenberg bezwingt Neumarkt/Pötting

Details Montag, 22. Mai 2023 15:30

Am gestrigen Sonntag trafen im Rahmen der 23. Runde der Bezirksliga West die viertplatzierte Druckhaus Adame Union Gilgenberg auf den zweitplatzierten SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting. Besonders die Gastgeber sind derzeit gut in Form. Von den letzten acht Spielen konnte man fünf gewinnen und einmal unentschieden spielen. Vor der Partie liegt Neumarkt neun Punkte hinter Tabellenführer Munderfing und kann sich theoretisch sogar noch zum Meister krönen. Auf den Weg dorthin erlebte man gestern allerdings einen Dämpfer. Das Spiel gegen Gilgenberg ging mit 0:2 verloren. Da aber auch Munderfing mit einer-1:2 Niederlage gegen Taufkirchen gestolpert ist und die Union Dorf gewinnen konnte, bleibt es weiterhin spannend im Kampf um die Meisterschaft.

Partie zunächst offen

In der ersten Halbzeit war das Spiel völlig ausgeglichen und es kam zu zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, von denen allerdings keine den Weg ins Tor findet. Das Spiel ist sehr von intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 50. Minute dann kann Gilgenberg schließlich in Führung gehen. Nach einem sehr schönen Lochpass in die Schnittstelle der Abwehr schlenzt Krisztian Kuti den Ball sehr gekonnt ins lange Eck und bringt sein Team auf die Siegerstraße. Nach diesem Tor wird das Spiel immer einseitiger zugunsten der Heimmannschaft. In Minute 80 bekommt Hüseyn Hüseynzade den Ball von der Tourausline zugespielt und erzielt das 2:0 für seine Mannschaft. Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden, aber Neumarkt drückte in der Schlussphase nochmals auf den Anschlusstreffer. Die Mühe war allerdings vergeben, das Spiel ging mit 0:2 verloren. Dass man den Ausrutscher von Munderfing nicht nutzen konnte, macht die Niederlage vermutlich doppelt bitter. Außerdem musste man den zweiten Tabellenplatz an die Union Dorf abgeben, die nun drei Runden vor Schluss sechs Punkte hinter Munderfing liegen.

Stimmen zum Spiel

Ferdinand Pemwieser, Obmann Union Gilgenberg:

"Das Spiel war sehr intensiv und kampfbetont. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Nach der Niederlage gegen Lochen unter der Woche war ein Sieg auch nötig. Ich möchte niemanden aus der Mannschaft besonders hervorheben, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine gute Reaktion nach dem letzten Spiel."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei