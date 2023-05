Vierter Sieg in Folge! Union Dorf/Pram wahrt Aufstiegschance

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:05

In der 24. Runde der Bezirksliga West stand die Begegnung zwischen der Union SGS Dorf/Pram und der Union Woodstock St. Martin/I. auf dem Programm. Auch wenn im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenzwölften die Rollen klar verteilt waren, ging es in der Einböck Arena für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel ging der Außenseiter im zweiten Kräftemessen früh in Führung, die Mannen von Neo-Trainer Krisztian Beregszaszi wurden ihrer Favoritenrolle am Freitagabend letztendlich aber gerecht, drehten die Partie, behielten mit 3:1 die Oberhand und vertagten mit dem vierten Sieg in Folge die Entscheidung im Titelkampf. Das beste Frühjahrs-Team wahrte die Aufstiegschance und ist aktuell von einem möglichen Relegationsplatz nur durch zwei Punkte getrennt. Ganz anders die Situation in St. Martin - nach der bereits siebenten Rückrundenpleite ist für die Bortenschlager-Elf der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern.

Außenseiter mit Blitzstart - starke Beregszaszi-Elf dreht Spiel

Das vermeintlich ungleiche Kräftemessen begann mit einem Paukenschlag. Denn nach nur drei Minuten hatten die Gäste die Nase vorne, als Daniel Weilhartner nach einem Abpraller auf 0:1 stellte. Nach dem verschlafenen Beginn war das Gegentor für den Aufstiegsaspiranten der Weckruf. Die Rot-Weißen bestimmten fortan das Geschehen und machten in Minute zehn den Rückstand wett - Melis Becirbasic schlug auf der rechten Seite eine weite Flanke, die Rasim Daudbasic verwertete. Nach dem Ausgleich bekamen die heimischen Fans einen entschlossen Auftritt ihrer Mannschaft zu sehen. Nach einer halben Stunde drehte der Favorit das Spiel, als Kapitän Thomas Spannlang einen von Dominik Gehmaier ausgeführten Corner einnickte. Kurz vor der Pause stellte der Tabellenzweite die Weichen auf Sieg. Die Gästeelf von Coach Mathias Bortenschlager brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Gehmaier versenkte die Kugel aus kurzer Distanz und besiegelte den 3:1-Halbzeitstand.

Aufstiegsaspirant kontrolliert das Geschehen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Puskaric kontrollierte die Beregszaszi-Elf das Geschehen und ließ nichts anbrennen. Der Aufstiegsaspirant spielte auch in Halbzeit zwei nach vorne und konnte vor allem durch Standardsituationen immer wieder Torgefahr erzeugen, bei den Angriffen der Heimischen fand der finale Passe aber des Öfteren keinen Abnehmer. Nach rund einer Stunde hatten die Hausherren Pech, als nach einem Schuss von Agron Daka das Leder an die Latte klatschte. Die Gäste konnten den Favoriten nicht wirklich gefährden, wussten im Umschaltspiel ab und an aber zu gefallen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Kicker aus St. Martin aber nicht heraus. Die Rot-Weißen hatten Spiel und Gegner bis zum Schluss im Griff und feierten im vorletzten Heimspiel den achten Sieg.

Krisztian Beregszaszi, Trainer Union Dorf/Pram:

"Das frühe Gegentor hat uns nicht wirklich geschockt, denn in der Folge hat die Mannschaft den Spielplan perfekt umgesetzt und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Am Ende hätte das Ergebnis auch klarer ausfallen können. Mit unserer Siegesserie konnten wir den Titelkampf spannend halten und haben zudem die Chance auf den Relegationsplatz. Am kommenden Freitag erwartet uns in Senftenbach jedoch eine unangenehme Aufgabe".

