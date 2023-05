Ex-Riedauer Praschl trifft gegen ehemaligen Verein doppelt

Details Samstag, 27. Mai 2023 20:40

Zum Kräftemessen zwischen dem SV Riedau und der Union Senftenbach kam es am Freitagabend in der 24. Runde der Bezirksliga West. Beide Mannschaften befinden sich im Vorfeld der Partie im Mittelfeld der Tabelle. Senftenbach belegt den fünften Tabellenplatz, die Riedauer haben nur fünf Zähler weniger am Konto als die Feichtinger-Elf und liegen einen Rang dahinter. Schlussendlich konnten sich die Gäste durchsetzen und Senftenbach entschied das Spiel klar mit 3:0 für sich.

Senftenbach die bessere Mannschaft – Riedau kam nicht ins Spiel

Das Freitagspiel verfolgten in der Pramtal-Arena in Riedau gut 150 Zuseher. Die Gäste aus Senftenbach starteten gleich stark in die Partie und fanden auch die ersten guten Möglichkeiten zur Führung vor. Bis zum ersten Treffer dauerte es 21 Minuten. Nach einem hohen Ball über die Abwehrkette umkurvte der ehemalige Riedauer-Stürmer, der nun für Senftenbach aufläuft, den Torhüter und musste den Ball anschließend zum 1:0 nur mehr einschieben. Bis zur Halbzeitpause fanden die Gäste immer wieder gute Torchancen vor, ein weiteres Mal ging der Ball in den ersten 45 Minuten an Keeper Peter Briglauer aber nicht mehr vorbei.

Grochar mit der Entscheidung

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ahmed Causevic ging die Elf unter der Leitung von Spielertrainer Martin Feichtinger die zweite Halbzeit wie die Erste an. Senftenbach verzeichnete weitere gute Chancen auf das 2:0, doch vorerst konnten die Riedauer dagegenhalten, wenngleich von Blau-Weiß in der Offensive nicht wirklich gefährliche Torchancen zusammenkamen. In Spielminute 75 gelang dann den Senftenbachern der nächste Treffer. Diesmal war es Dominik Grochar, der nach einer schönen Einzelaktion am Sechzehner zum Abschluss kam und den Ball über die Linie brachte. Den Schlusspunkt setzte dann erneut der ehemalige Riedauer Daniel Praschl für Senftenbach in der dritten Minute der Nachspielzeit. Riedau gelang es in der Offensive einfach nicht zu wirklich nennenswerte Chancen zu kommen, meist scheiterte man am Innenverteidiger und zugleich Spielertrainer Martin Feichtinger, weshalb Senftenbach am Ende völlig verdient mit 3:0 gewinnt.

Stimme zum Spiel:

Udo Niemetz, Sektionsleiter SV Riedau:

„Senftenbach kam in den ersten Minuten gleich zu guten Chancen. Sie haben die ganzen 90 Minuten über das Spiel gemacht und uns eigentlich nie richtig ins Spiel kommen lassen. Es war eine tolle Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg der Gäste, sie haben keine Fehler gemacht und sind gut gestanden. Senftenbach war die beste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben.“

