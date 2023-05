Vierter "Dreier" am Stück! SK Altheim feiert Klassenerhalt

Details Samstag, 27. Mai 2023 11:21

In der Bezirksliga West kam es in der 24. Runde zum Kräftemessen zwischen dem SK WIEHAG Altheim und dem TSV Raiffeisen Utzenaich. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Hälfte der Tabelle ging es hüben wie drüben um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen in die Partie. Während die "Roten Teufel" sich seit geraumer Zeit in exzellenter Form präsentieren, haben die Mannen von Coach Gerald Reisegger aktuell mit einem Negativlauf zu kämpfen. Obwohl rund 350 Besucher ein enges und spannendes Match zu sehen bekamen, bestätigten sich am Freitagabend die aktuellen Formkurven. Nach einem souveränen 4:0-Erfolg im Hinspiel behielt der SKA auch in der Kobe Arena mit 1:0 die Oberhand und macht es sich nach dem vierten "Dreier" in Serie am rettenden Ufer gemütlich. Die Utzenaicher hingegen mussten den Platz zum vierten Mal in Folge als Verlierer velassen und warten zudem seit bereits 367 Minuten vergeblich auf einen Treffer.

Torloser erster Durchgang

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler entwickelte sich ein intensives und über weite Strecken ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften mussten einige Spieler vorgeben, weshalb die Partie auf einem mäßigem Niveau stand. In einem engen Match kämpften die jungen Gäste beherzt, hielten dagegen und kamen auch zur einen oder anderen Möglichkeit. Bei der besten Utzenaicher Chance suchte Mihail Jacimovic den Abschluss, anstatt den besser postierten Mitspieler zu bedienen. Die Heimelf von Neo-Trainer Rudolf Spindler konnte an die zuletzt gezeigten Leistungen nicht anknüpfen, die Altheimer verzeichneten jedoch die klar besseren Chancen. Niklas Reiter und Ivan Tankuljic konnten den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht im TSV-Gehäuse unterbringen. Einmal hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, Reiter traf aber nur die Latte. Bis zur Pause warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer, ging es torlos in die Kabinen.

Entscheidung in Minute 70

Nach Wiederbeginn fand die Reisegger-Elf gut ins Spiel und hatte am Beginn der zweiten Halbzeit ihre beste Phase, der TSV konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Nach rund einer Stunde verpuffte der Elan der Utzenaicher, dennoch liebäugelten die Gäste mit einem Punktgewinn. In Minute 70 verlor der TSV bei einem eigenen Angriff am Altheimer Strafraum den Ball und lief den "Roten Teufeln" ins offene Messer. Die Spindler-Elf fuhr einen Konter, den Tankuljic, neuer Legionär aus Kroatien, erfolgreich abschloss. Mit der Führung im Rücken hatten die Hausherren Spiel und Gegner unter Kontrolle und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, zudem schwanden den Utzenaichern zusehends die Kräfte. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, in der restlichen Spielzeit wollte das Leder den Weg ins Tor aber nicht mehr finden, sodass es beim 1:0 blieb und der SK Altheim den vierten Sieg in Folge feierte.

Stimmen zum Spiel:

Josef Wageneder, Sportlicher Leiter SK Altheim:

"Es war kein gutes Spiel, wir hatten aber die klar besseren Chancen und konnten einen hochverdienten Sieg feiern. Auch wenn noch nicht feststeht, wie viele Mannschaften tatsächlich absteigen müssen bzw. wo sich am Ende der Strich befindet und demnach der Klassenerthalt rechnerisch noch nicht fix ist, dürften wir mit diesem Erfolg den Ligaverbleib geschafft haben."

Alexander Sickinger, Sportlicher Leiter TSV Utzenaich:

"Die Niederlage war nicht notwendig, dennoch haben wir uns gut verkauft und die vielen jungen Spieler sich ordentlich präsentiert. Im Gegensatz zu den letzten Spielen hat unsere Mannschaft am Freitag sehr diszipliniert agiert und toll gekämpft, konnte sich dafür aber leider nicht belohnen".

