5:1-Auswärtssieg! SV Neumarkt/Pötting fegt Absteiger vom Platz

Details Samstag, 03. Juni 2023 14:05

In der Bezirksliga West kreuzten in der 25. Runde der WSV-ATSV Ranshofen und der SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting die Klingen. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten waren die Rollen klar verteilt, wenngleich es für beide Mannschaften sprichwörtlich um die "Goldene Ananas" ging. Während die Ranshofener als Absteiger bereits feststehen, kann die Feichtinger-Elf in den Aufstiegskampf nicht mehr eingreifen. Im Gegensatz zum knappen 1:0-Erfolg der Neumarkter im Hinspiel war das Match auf der Hans Wallisch Sportanlage eine klare Angelegenheit. Die Gäste wurden am Freitagabend ihrer Favoritenrolle mit einem 5:1-Sieg eindrucksvoll gerecht und wahrten mit dem zweiten "Dreier" binnen Wochenfrist die Chance auf den Vizemeistertitel. Der Nachzügler hingegen musste vor dem schweren Gang in die 1. Klasse die achte Niederlage in Serie einstecken.

Feichtinger-Elf stellt Weichen früh auf Sieg

Die Gästeelf von Coach Andreas Feichtinger trat diszipliniert auf und wartete auf die Fehler des Absteigers. Nach nur zehn Minuten brachten die Neumarkter den sechsten Auswärtssieg auf den Weg, als Tobias Lehner den Ball von der rechten Seite ins Zentrum brachte, Petr Pasecky zwei Gegenspieler austanzte und die Kugel versenkte. In Minute 25 schlug es im Kasten der Heimischen erneut ein - nach einer Spielverlagerung auf die linke Seite nahm Filip Navratil das Leder geschickt mit und brachte das Spielgerät im kurzen Eck unter. Wenig später durfte der Tabellenletzte auf einen Punktgewinn hoffen, als Markus Reitsamer nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Doch 60 Sekunden danach stellte der Favorit den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem schnellen Umschaltspiel scheiterte Oliver Dieplinger zunächst an ATSV-Schlussmann Philipp Wagner, ehe Pasecky im zweiten Versuch erfolgreich war und den 1:3-Pausenstand besiegelte.

Top-Torjäger schnürt Dreierpack

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Neumarkter Treffer. Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Dukic waren nur sieben Minuten gespielt, als Dieplinger einen Pasecky-Corner einnickte. Mit diesem Tor war die Messe gelesen, stand für die Feichtinger-Elf in der Folge "Dienst nach Vorschrift" auf dem Programm, während sich die Hausherren nicht wirklich gegen die 16. Saisonpleite stemmten. Das Geschehen spielte sich in der restlichen Spielzeit zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab, in der Schlussminute bekamen die Zuschauer dann aber doch noch einen Treffer serviert. Nach einem Foul an Dieplinger schnappte sich Pasecky den Ball, der Top-Torjäger der Liga vewandelte den fälligen Elfmeter und besiegelte mit seinem bereits 25. Saisontreffer den 1:5-Endstand.

Andreas Feichtinger, Trainer SV Neumarkt/Pötting:

"Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und konnten den angestrebten Pflichtsieg ohne Probleme einfahren. Mit diesem Dreier konnten wir in der Tabelle auf den zweiten Platz klettern und werden versuchen, den Vizemeistertitel zu erringen. Wir wollen die Saison erfolgreich beenden, das letzte Heimspiel, gegen Utzenaich, unbedingt gewinnen und mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei