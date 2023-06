Torloses Remis zwischen UFC Lochen und Taufkirchen/Pram

Details Sonntag, 04. Juni 2023 14:12

In der 25. Runde der Bezirksliga West kam es am Samstagnachmittag unter anderem zum Duell zwischen dem UFC Lochen und dem SV Taufkirchen an der Pram. Beide Mannschaften sind im unteren Tabellendrittel positioniert, was eine spannende Partie verspricht. Während Taufkirchen aber am gesicherten 11. Platz liegt und 29 Punkte am Konto hat, ist Lochen im Kampf um den Abstieg dabei. Die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Stefan Bischof belegt den vorletzten Platz. In der letzten Runde gab es für die Taufkirchner einen 3:1-Erfolg gegen die Union Gilgenberg. Lochen musste gegen Tabellenführer und Meister FC Munderfing ran. Dort setzte es eine 1:4-Niederlage. In diesem Duell gab es für die Besucher keine Tore zu bejubeln und das Spiel endete mit einem torlosen 0:0-Unentschieden.

Keine Torchancen im ersten Durchgang

Rund 200 Besucher machten sich am Samstagnachmittag auf den Weg in die LASCO Arena nach Lochen, um diese Partie in der Bezirksliga zu verfolgen. Das Spiel begann gleich ohne wirkliche Höhepunkte, der Ball lief in den eigenen Reihen, aber ohne wirklichen Offensivdrang. So kam es auch zu keinen Torchancen und die Zuseher mussten auf die erste Torchance weiterhin hoffen. Nach 45 Minuten war dann mit dem ersten Durchgang auch schon Schluss.

Auch Halbzeit zwei ohne Tore

Schiedsrichter Herbert Haslehner pfiff die zweite Halbzeit an. Dort ergab sich ein ähnliches Bild, wie noch im ersten Durchgang: Torchancen, Highlights und Abschlüsse waren an diesem Tag einfach Mangelware. Immer wieder setzten beide Teams in der Offensive zwar Nadelstiche, doch an den beiden Torhütern kam der Ball nicht vorbei. So bleib es nach 90 Minuten auch dabei: Ein Spiel ohne wirkliche Höhepunkte, mit jeweils ein, zwei Halbchancen endete mit einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden:

Stimme zum Spiel:

Stefan Bischof, Trainer UFC Lochen:

„Es war ein schlechtes Bezirksliga-Match, wo es wenig Torchancen, Torraumszenen und Highlights gab. In Summe war es ein gerechtes 0:0-Unentschieden. Ein typisches 0:0 halt. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Riedau. Wir wissen bis heute nicht, ob wir Relegation spielen. Aber wir geben bis zum Schluss Vollgas und glauben daran. Abgerechnet wird zum Schluss."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei