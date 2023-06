Fünfter "Dreier" am Stück! Union Senftenbach beendet Saison mit Siegesserie

Details Freitag, 09. Juni 2023 13:30

In der Bezirksliga West wurde der letzte Spieltag bereits am Donnerstagnachmittag mit der Begegnung zwischen dem SK WIEHAG Altheim und der Union Ziegelwerk Senftenbach eröffnet. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenvierten kam es zum Kräftemessen zweier ungemein formstarken Mannschaften. Nach 13 Punkten aus den letzten fünf Partien war für die "Roten Teufel" zum Saisonausklang aber Schluss mit lustig, zog die Spindler-Elf nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel auch in der Kobe Arena mit 0:2 den Kürzeren und musste die sechste Heimniederlage einstecken. Die Senftenbacher hingegen setzten ihren beeindruckenden Lauf fort und kletterten mit dem fünften Sieg in Serie in der Tabelle - zumindest bis Samstag - bis auf den zweiten Rang nach oben.

Praschl bringt Gäste in Front

Verletzungsbedingt sowie aufgrund von Sperren musste Altheims Neo-Trainer Rudolf Spindler, der seit Winter die Verantwortung trägt, einige Spieler vorgeben. Die Union wusste dies zu nutzen und war vor rund 300 Besuchern über weite Strecken spielbestimmend. Die Mannen von Coach Martin Feichtinger kontrollierten zwar das Geschehen, kamen zunächst aber nur zu Halbchancen. Nach 25 Minuten durften sich die Gäste dann aber doch über die verdiente Führung freuen, als im Altheimer Strafraum viel Verkehr herrschte, Daniel Praschl aber die Übersicht behielt und die Neuerwerbung aus Neumarkt/Pötting den Ball zu seinem zehnten Treffer im Frühjahr ins lange Eck setzte. Kurz vor der Pause war SKA-Schlussmann Dennis Kindlinger schon geschlagen, nach einem Kopfball von Jonas Reisegger klatschte das Leder aber an die Latte. Wenig später ging es mit einer knappen Führung der Feichtinger-Elf in die Kabinen.

Reisegger trifft zur Vorentscheidung

Mit der Einwechslung von Nico Daskiewicz kam frischer Wind ins Altheimer Offensivspiel. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hofinger waren die ersatzgeschwächten Hausherren um den Ausgleich bemüht. Aber auch im zweiten Durchgang verzeichneten die Senftenbacher mehr Spielanteile und erzwangen nach rund einer Stunde die Vorentscheidung - Praschl setzte sich auf der linken Seite durch und schlug einen Stanglpass, den Reisegger verwertete. Nach diesem Treffer ließen sich die Gäste die Butter nicht vom Brot nehmen, verwalteten fortan das Ergebnis und hatten Spiel und Gegner im Griff. In der restlichen Spielzeit bekamen die Zuschauer keine nennenswerten Höhepunkte zu sehen und warteten bis zum Schluss vergeblich auf ein weiteres Tor.

Markus Regl, Sektionsleiter Union Senftenbach:

"Mit diesem verdienten Sieg konnten wir unsere beeindruckende Serie fortsetzen und eine starke Saison erfolgreich beenden. Nach dem Umbruch im letzten Sommer war die Erwartungshaltung nicht allzu hoch, die jungen, lernwilligen Spieler haben sich jedoch prächtig entwickelt, zudem machen die Trainer einen super Job. Auch wenn es zum Vizemeistertitel vermutlich nicht reichen wird, haben wir eine bärenstarke Rückrunde absolviert und sind am richtigen Weg. Darum wird sich im Sommer nicht allzu viel tun - auch auf der Trainerbank ändert sich nichts, trägt Martin Feichtinger auch in der kommenden Saison die Verantwortung."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei