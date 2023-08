Sieben Tore! Union Gilgenberg gewinnt verrücktes Spiel gegen Lambrechten

Details Montag, 28. August 2023 11:27

In der zweiten Runde der Bezirksliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Druckhaus Adame Union Gilgenberg und dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten. Die Gastgeber haben in ihrem ersten Saisonspiel ein 1:1-Unentschieden gegen Alteheim herausgeholt, der Aufsteiger aus Lambrechten konnte sein erstes Spiel sensationell mit 7:2 gegen den SV Taufkirchen gewinnen. Ähnlich spektakulär, aber diesmal mit dem besseren Ende für den Gegner, endete auch dieses Spiel. Am Ende eines unterhaltsamen Fußballspiels samt zweifachen Führungswechsels konnte sich die Union Gilgenberg mit 4:3 durchsetzen.

Gilgenberg hat zunächst alles im Griff

Die Anfangsphase des Spiels gehört den Gastgebern, auch wenn sich die Gäste tapfer schlagen. In der 22. Minute passiert den Lambrechtnern allerdings ein folgenschwerer Ballverlust im Spielaufbau. Gilgenbergs Thomas Wengler nutzt den Patzer eiskalt aus und erzielt das 1:0 für seine Mannschaft. Nur fünf Minuten später kann Gilgenberg nochmal nachlegen. Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen landet der Ball bei Amir Fatimic, der aus spitzem Winkel das 2:0 erzielen kann. Nach diesem Treffer geben die Gastgeber allerdings die Kontrolle über das Spiel ab und das sollte sich noch bitter rächen. Nur drei Minuten danach gelingt den Gästen der Anschlusstreffer. Bence Kalmar verkürzt nach einer Flanke per Kopfball auf 2:1. Die Gäste wissen jetzt, dass etwas möglich ist und spielen weiter mutig nach vorne. In der 41 Minute landet ein langer Ball bei Tobias Schredl, der sich durch die gegnerische Abwehr tankt und den Ausgleich für sein Team erzielt. Etwas überraschend geht es mit einem 2:2 in die Kabinen.

Lambrechten dreht das Spiel

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff kommt es für die Gastgeber dann knüppeldick. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel landet erneut ein langer Ball bei Tobias Schredl, der seinem Verfolger im Laufduell keine Chance lässt und die Führung für seine Mannschaft erzielt. Die Gäste können die Patie tatsächlich drehen. Nach diesem Treffer investieren auch die Gastgeber wieder mehr in die Offensive und das Spiel entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Ende sieht alles nach einem Sieg für die Gäste aus, aber sollte noch anders kommen. In Minute 85 kommt der kurz zuvor eingewechselte Fabian Spitzwieser nach einem Stanglpass an den Ball und erzielt den Ausgleich für Gilgenberg. Als wäre das für Lambrechten nicht schon bitter genug, gelingt den Gastgebern kurz vor dem Ende sogar noch der Führungstreffer. In der 88. Minute startet Gilgenberg einen schönen Spielzug über die Seite und nach einem Flachpass in die Mitte zieht David-Saul Plesca vom Sechzehner ab und erzielt die Führung für seine Mannschaft. Nach diesem Treffer passiert aber nichts mehr und die Union Gilgenberg feiert einen 4:3-Erfolg am Ende eines verrückten Fußballspiels.

Stimme zum Spiel:

Felix Scharinger, Trainer Union Gilgenberg:

"Wir wussten, dass es schwierig wird gegen den Aufsteiger und es hat sich dann auch ein enges Spiel herauskristallisiert. Bis zum 2:0 hatten wir das Spiel im Griff, danach haben wir den Faden verloren. Am Ende haben unsere Einwechselspieler frischen Wind in die Partei gebracht und uns zum Sieg verholfen."

