SV Taufkirchen/Pram feiert ersten Saisonsieg, Neumarkt/Pötting mit erster Niederlage

Details Samstag, 16. September 2023 19:16

In der fünften Runde der Bezirksliga West kamm es zum Duell zwischen dem SV Ritterbräu Neumarkt/Pötting und dem SV Waizenauer Taufkirchen an der Pram. Die Gastgeber sind in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. In der Tabelle liegt man vor der Partie auf Platz vier. Die Gäste konnten bisher erst einen einzigen Punkt holen und liegen vor dem Spiel auf dem zwölften Platz in der Tabelle. Umso überraschender war es dann letztendlich, dass man in Neumarkt mit 4:1 als Sieger vom Platz gehen konnte.

Spiel zunächst ausgeglichen

Beide Teams befinden sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe, mit einem leichten Chancenplus für die Gastgeber. In der 17. Minute können die Gäste allerdings das erste mal zuschlagen. Nach einem Konter erzielt Patrick Egger das erste Tor an diesem Tag für seine Mannschaft. Die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute landet ein hoher Ball auf der linken Seite bei Florian Schwendter, der den Ball auf Petr Pasecky zurücklegt und dieser trifft vom Sechzehner zum Ausgleich. Die Freude über den Ausgleich währt allerdings nur kurz. In der 24. Minute kombinieren sich die Gäste schön durch die Mitte und nach einem schönen Ball in die Tiefe landet der Ball Luca Vitale und der erzielt die erneute Führung für Taufkirchen.

Neumarkt drückt auf den Ausgleich

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte investiert Neumarkt viel nach vorne und kommt zu zwei hochkarätigen Chancen. Beide Male steht dabei Petr Pasecky im Mittelpunkt. Die erste Gelegenheit vergibt er nur knapp, als er den Ball am Eck vorbeischießt. Bei der zweiten Gelegnheit erkämpft sich Neumarkt den Ball im gegnerischen Straufraum und der Ball landet bei Pasecky, der erneut danabenschießt. Während die Gastgeber mit ihren Chancne zu verschwenderisch umgehen, wissen die Gäste diese nu nutzen. In der 77. Minute verliert Neumarkt im Aufbauspiel den Ball und läuft wieder einmal in einen Konter, den Andreas Glas mit seinem Treffer zum 3:1 vollendet. In der 83. Minute startet Taufkirchen einen Angriff über links und nach einem Stanlpass kann Neumarkts Abwehr den Ball nicht ordentlich klären. Der Ball fällt Nedzad Maratagic vor die Füße und der schiebt den Ball vom Sechzehner zum 4:1 für Taufkirchen ins Tor.

Stimme zum Spiel:

Andreas Feichtinger, Trainer SV Neumarkt/Pötting:

"Das ist natürlich schwierig nach einem 1:4. Unterm Strich hat Taufkirchen heute verdient gewonnen. Neumarkt hat heute eine sehr schwache Leistung gezeigt."

