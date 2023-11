Nach Tragödie auf A1: Öffentliche Trauerfeier für Marko Varga am Donau-Platz!

Details Montag, 06. November 2023 20:14

In tiefer Trauer und Bestürzung steht die OÖ-Fußballgemeinschaft nach dem verheerenden Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei Pucking. Marko Varga, ein geschätzter Spieler von ASKÖ Donau Linz, wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags aus dem Leben gerissen. Der 26-jährige Fußballer erlag im Kepler Uniklinikum den schweren Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitt, der vier Fahrzeuge involvierte und eine Strecke von fast 300 Metern in ein Trümmerfeld verwandelte. Die Einsatzkräfte, die sich um 2:10 Uhr vor Ort befanden, waren mit einer chaotischen Szene konfrontiert. „Es war schwierig zu unterscheiden, zu welchem Fahrzeug welche verletzte Person gehörte“, erklärt Christian Rohrauer, Einsatzleiter der Feuerwehr Allhaming.

Im Verein herrscht eine Atmosphäre des Schocks und der Fassungslosigkeit. „Wir sind alle zusammengekommen und können den Verlust kaum begreifen“, teilt Kurt Baumgartner, der Manager des ASKÖ Donau Linz, mit. „Wir stehen fest an der Seite der Familie von Marko und werden unser Möglichstes tun, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.“

ASKÖ Donau Linz wird Marko Varga einen ehrenden Abschied bereiten. Dazu lädt der Verein am Mittwoch, den 8. November 2023, zu einer öffentlichen Trauerfeier am Donau-Platz ein. Die Familie Varga wird diese Zeremonie begleiten, die seinem Leben und Erbe gerecht werden soll.

Alle, die sich verabschieden möchten, sind gebeten, sich bis spätestens 17:45 Uhr auf der Haupttribüne zu versammeln. Zusätzlich wurde ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie in diesen dunklen Zeiten zu unterstützen.

Spenden können auf das folgende Konto überwiesen werden:

Spendenkonto ASKÖ Donau Linz „Marko Varga“

AT88 3422 6880 0008 8070

Die Familie Varga und der Verein bedanken sich herzlich für die bisherige Anteilnahme und die eingegangenen Spenden.

Für weitere Informationen oder Anfragen steht Ihnen Werner Stumpf, Teammanager, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.

Fotocredit: privat / Donau Linz

