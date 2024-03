„Top-Favoriten sind andere Teams!” – Rohrbach-Trainer Christian Eisschiel im Interview

Details Donnerstag, 28. März 2024 11:42

Pünktlich zum Herbstausklang der Landesliga Ost hatte sich der UFC PIENO Rohrbach-Berg an die Spitze der Tabelle gesetzt und jene Platzierung dank konstant starker Leistungen in den ersten Frühjahrsrunden verteidigt. Man hat sich also in Pole-Position gebracht, was den Aufstieg in die OÖ-Liga betrifft. Beim neutralen Beobachter kommen unweigerlich Erinnerungen hoch, als der Verein in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre in erwähnter Spielklasse für Furore gesorgt, sogar den Aufstieg in die Regionalliga realisiert und damit die erfolgreichste Zeit seiner Geschichte durchlebt hatte. In Rohrbach bleibt man gegenwärtig aber demütig. Ligaportal.at sprach mit Coach Christian Eisschiel.

Ligaportal: Wie lautet das Erfolgsrezept in dieser Saison? Was macht die Truppe besonders gut?

Eisschiel: „Das ist relativ einfach. Wir sind sehr kompakt und ausgeglichen in allen Mannschaftsteilen. Zudem sind wir sehr diszipliniert und können damit Ausfälle gut verkraften. Die Stärke ist das Kollektiv. Wir sind nicht abhängig von Einzelspielern.“

Ligaportal: Plant ihr schon für die OÖ-Liga?

Eisschiel: „Nein, überhaupt nicht. Es sind noch viele Runden zu absolvieren und die Top-Favoriten sind andere Teams. Wir wissen, dass wir an einem guten Tag alle Mannschaften in der Liga schlagen können. Wir stehen jetzt in der Tabelle vorne und wollen natürlich das Maximum herausholen. Die Mannschaft hat null Druck – weder vom Trainerteam, noch vom Vorstand. Wir genießen die Situation und schauen von Woche zu Woche.“

Ligaportal: Wie wäre für den Verein eine Rückkehr in die OÖ-Liga nach so vielen Jahren?

Eisschiel: „Wenn es gelingen würde, wäre das ein absolutes Highlight. Der Verein war in der Vergangenheit sehr erfolgreich in der OÖ-Liga. Das ist lange her. Der Aufstieg wäre aber auch eine riesige Herausforderung in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Wir sehen dem sehr gelassen entgegen.“

Ligaportal: Welche Teams sind für Sie die größten Konkurrenten um den Aufstieg?

Eisschiel: „Vor der Saison und während der Winterpause hätte ich noch ASKÖ Oedt 1b als Top-Favoriten genannt. Sie schwächeln aber aus unerklärlichen Gründen aktuell etwas. Aktuell habe ich Donau auf dem Zettel. Sie haben auch klar kommuniziert, dass sie aufsteigen wollen. Traun darf man auch nicht vergessen. Wir hatten sie schon im Frühjahr. Das ist eine gute Mannschaft, die voll dabei ist und die man nicht unterschätzen darf.“

