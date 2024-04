Trainerkarussel dreht sich weiter: Wolfgang Gruber ab Sommer nicht mehr Trainer in Schwertberg!

Details Sonntag, 14. April 2024 18:20

Nachdem in der vergangenen Woche Viktoria Marchtrenk Coach Ervin Begic nach drei Jahren sein Aus mit Saisonende verkündet hatte (--> Ligaportal berichtete), dreht sich nun das Trainerkarussel weiter: Wolfgang Gruber, seit zwei Jahren Übungsleiter bei der ASKÖ Schwertberg hat heute gegenüber Ligaportal verkündet, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Rückzug aus privaten Gründen

Gruber heuerte letzte Saison in Schwertberg an und schloss seine erste Saison bei den grün-weißen auf Tabellenplatz elf ab. Für die darauffolgende Spielzeit konnte man sich punktuell verstärken, was sich zumindest aktuell auch maßgeblich bemerkbar machte: Nach 21 Spielen rangiert man mit 32 Punkten auf dem Konto auf Platz sieben, weit entfernt von den Abstiegsplätzen und gar auf Tuchfühlung in Richtung Top-5. Mit Sommer endet die Amtszeit des UEFA-B-Lizenz-Inhabers aber: „Ich habe am Montag dem Verein gesagt, dass ich nach zwei Jahren nicht mehr verlängern werde, auch aus privaten Gründen. Daher werden sich unsere Wege trennen, das Ganze aber natürlich im Guten. Die Sportliche Leitung und die Mannschaft waren überrascht, haben aber super reagiert.“, schilderte Gruber gegenüber Ligaportal und freute sich darauf, noch alles aus den letzten sieben Runden herauszuholen. So ganz soll es das aber noch nicht gewesen sein, will Gruber lediglich eine Fußballpause einlegen und die Akkus neu aufladen.

Fotocredit: Harald Dostal

