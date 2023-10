Dritter Sieg in Folge: USV St. Ulrich setzt sich auch in Naarn durch

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 14:21

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der DSG Union Naarn und dem USV St. Ulrich im Rahmen der 11. Runde der Landesliga Ost. Die Gastgeber aus Naarn konnten sich zuletzt ein Unentschieden im Derby gegen Schwertberg erkämpfen und standen im Vorfeld der Partie im gesicherten Mittelfeld der Landesliga Ost. St.Ulrich befand sich in den letzten Wochen in einem durchwegs positiven Aufwärtstrend und man konnte zuletzt zwei Partien in Folge gewinnen.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die Gäste aus St.Ulrich konnten das Selbstvertrauen der letzten Wochen auch mit nach Naarn nehmen und man startete mit guten Offensivaktionen in die Partie, bei denen man direkt den Führungstreffer erzielen hätte können. Im weiteren Verlauf ließ die Offensivpower der Gäste jedoch ein wenig nach und Naarn stand sehr kompakt. Beide Teams konnten sich immer wieder Chancen in der Offensive erarbeiten, doch im letzten Drittel waren beide Teams schlussendlich zu ungenau. Es ereigneten sich immer wieder unnötige Ballverluste im Spielaufbau, unpräzise letzte Bälle und dadurch entstand in der ersten Hälfte kein richtiger Spielfluss auf beiden Seiten. Somit endete die erste Hälfte mit einem torlosem Remis, was sich im zweiten Durchgang jedoch ändern sollte.

Gmainer mit dem Dosenöffner

In der zweiten Hälfte agierten die Gäste aus St.Ulrich dann zielstrebiger und man fand gut in die zweite Spielhälfte hinein. Die Schützlinge von Interimstrainer Alfred Strasser konnten sich mehrere Torchancen erarbeiten und sich dann auch in der 62. Minute belohnen. Nach einer tollen Vorarbeit von Fabian Ritt erzielte Elias Gmainer mit einem platzierten Schuss die 1:0 Führung für die Gäste. Diese blieben auch nach der Führung weiterhin am Drücker und man ließ auch in der Defensive sehr wenig zu in der zweiten Hälfte. In der Offensive lief es ebenso gut und man konnte in der 75. Minute den nächsten Treffer erzielen. Christoph Kugfarth stand nach einem Standard der Gäste goldrichtig und bugsierte das runde Leder gekonnt in die Maschen zur 2:0 Führung für die Gäste. Bei jener Führung blieb es schlussendlich auch und die Gäste aus St.Ulrich feierten in Naarn den dritten Sieg in Folge.

Alfred Strasser, Interimstrainer USV St. Ulrich:

"Die Jungs haben heute wieder eine sehr gute Leistung abgeliefert und wir haben uns den Sieg nach der starken zweiten Hälfte durchaus verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

