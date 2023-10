ASKÖ Schwertberg setzt Ungeschlagen-Serie fort – Traun punktet dank Last-Minute-Treffer

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:00

In der Vorwoche musste der im Herbst bislang so formstarke SV Traun einen ersten Dämpfer hinnehmen: Gegen die ASKÖ Oedt 1b zog die Mannschaft von Markus Erbschwendtner erst zum zweiten Mal in dieser Saison den Kürzeren, am gestrigen Samstagnachmittag kam fast Pleite Nummer drei hinzu. In letzter Not zogen die Trauner aber den Kopf aus der Schlinge und fuhren in Unterzahl im Heimspiel gegen die ASKÖ Schwertberg immerhin einen Punkt ein.

Kollingbaum bringt Gäste in Führung

Die im Vorfeld leicht favorisierten Trauner erwischten einen guten Start in die Partie. Man zog nach dem Fauxpas in Oedt wieder sein gewohntes Spiel auf und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken der ersten Hälfte. Daraus entsprangen auch einige gute Einschussmöglichkeiten, welche man aber nicht zu nützen wusste. Ein indes enorm lauf- und zweikampfstarker Gegner schlug hingegen in Minute 27 eiskalt zu: Nach einem Abspielfehler in der eigenen Hälfte stand nach einem schnellen Doppelpass Julian Kollingbaum vor dem Trauner Kasten, umkurvte Keeper Christian Demsa und schob die Kugel zur überraschenden Führung für die Gäste über die Linie. Dieser Zwischenstand hatte bis zur Pause auch Bestand, der Underdog ging mit einer knappen Führung in die Kabine.

Kadic sieht rot

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Rollenverteilung: Die Hausherren waren weiterhin spielerisch die bessere Mannschaft, während die Gruber-Truppe weiterhin vorwiegend auf die Defensivarbeit bedacht war und versuchte über Umschaltmomente gefährlich zu werden. In Minute 54 erfuhr die Gastgeber dann der nächste Rückschlag: Trauns Amar Kadic ließ sich in seiner Unzufriedenheit über das zögerliche Abspielen der Schwertberger bei Standardsituationen und Abstößen zu einer Beleidigung hinreißen und flog mit glatt-rot vom Platz. Traun so fortan nurnoch zu zehnt und in der Schlussphase unter dem Motto "volles Risiko" druckvoll auf der Suche nach dem Ausgleich, der spät aber doch fallen sollte: Nach einem Freistoß von Rene Kober lenkte Stefan Grimm das Spielgerät genau in den Winkel (90.). In der Nachspielzeit hatte man dann sogar noch die Chance ein verrücktes Comeback perfekt zu machen: Nach einer Hereingabe kam der eingewechselte Tunahan Furuncu etwas glücklich an die Kugel, war aber zu überrascht um das Spielgerät kontrolliert auf den Kasten zu bringen.

Nächster Prüfstein für den SV HAKA Traun ist der USV St. Ulrich (Samstag, 15:30 Uhr). ASKÖ Schwertberg misst sich am selben Tag mit der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen (14:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen war das ein gerechtes Unentschieden. Wenn Schwertberg in Überzahl das 2:0 macht ist die Partie vorbei, wenn wir am Ende die Chance nützen gewinnen wir – so geht das Remis in Ordnung, wenn man so spät zu zehnt den Ausgleich macht."

Die Besten: Pauschallob Traun

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 1:1 (0:1)

90 Stefan Grimm 1:1

27 Julian Kollingbaum 0:1

