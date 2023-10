Torspektakel in St. Ulrich: Kober-Hattrick beschert SV Traun den Auswärtssieg

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:36

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV St. Ulrich und dem SV HAKA Traun im Rahmen der 12. Runde der Landesliga Ost. Beide Mannschaften absolvierten bislang eine sehr gute Saison, weshalb sich die Teams im Vorfeld der Partie im oberen Tabellendrittel befanden und man nur zwei Punkte auseinander war in der Tabelle. Die Gastgeber stellten bislang die beste Defensive der Liga und die Gäste aus Traun eine der besten Offensivabteilungen, weshalb Spannung durchaus vorprogrammiert war.

Traun sichert sich die Führung kurz vor dem Halbzeitpfiff

Die Gastgeber aus St.Ulrich konnten zuletzt gut performen und man nahm jenen Rückenwind auch mit in die Partie gegen die Gäste aus Traun. Die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Milot erarbeiteten sich zahlreiche Chancen in der Anfangsphase, die man allerdings noch nicht in Tore ummünzen konnte. Die Gäste aus Traun wurden gegen Ende der Halbzeit dann langsam besser und man konnte das Spiel immer ausgeglichener gestalten. In der 36. Minute gelang Edin Abazovic dann der erste Treffer des Tages zur 1:0 Führung für die Gäste, die zu jenem Zeitpunkt nicht dem Spielverlauf entsprach. Kurz vor der Pause konnte der Trauner Rene Kober die Führung dann noch ausbauen, womit sich die Mannschaften mit einem 2:0 für die Gäste aus Traun zur Halbzeit trennten.

Turbulente zweite Hälfte mit Treffern auf beiden Seiten

Denen Gastgebern gelang jedoch eine Reaktion direkt zu Beginn der zweiten Hälfte. Maximilian Dutzler verkürzte die Führung der Gäste in der 52. Spielminute auf 1:2. Danach blieben die Ulricher weiterhin auf dem Drücker, doch die Gäste schlugen erneut zu. Rene Kober stand in der 58. Minute goldrichtig und erhöhte die Führung für Traun afu 3:1 - ein weiterer Rückschlag für die Hausherren. Doch diese ließen den Kopf nicht hängen und kamen in der Endphase der Partie nochmals zurück. Florian Gmainer gelang kurz nach seiner Einwechslung ind er 69. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3 aus Sicht der Hausherren und Christoph Kugfarth erzielte in der 81. Minute den Ausgleich für die Gastgeber, die damit wieder voll und ganz im Spiel waren. Doch Rene Kober bewies direkt nach dem Ausgleich einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit und erzielte den erneuten Führungstreffer der Gäste direkt nach dem Anstoß in der 81. Minute. Somit endete das Offensivspektakel mit einem knappen 4:3 Sieg für Traun.

Daniel Krestel, sportlicher Leiter SV Traun:

"Wir konnten heute die entscheidenden Momente in einer schwierigen Partie für uns nutzen und gegen einen sehr spielstarken Gegner einen wichtigen Sieg erzielen."

Die Besten: Stefan Grimm, aber Lob an die ganze Mannschaft

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.