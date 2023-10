USV St. Ulrich feiert knappen Auswärtssieg gegen St. Florian

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 15:09

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeindandertreffen zwischen dem USV St. Ulrich und der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen im Rahmen der 13. Runde der Landesliga Ost. Die Hausherren aus St.Florian befanden sich im Vorfeld der Partie in der abstiegsgefährdeten Tabellenregion der Landesliga Ost, weshalb die Schützlinge von Cheftrainer Michael Wolm einen Befreiungschlag in Form eines Sieges sehr gut gebrauchen konnten. Bei den Gästen aus St.Ulrich verlief die aktuelle Saison wesentlich besser und die Milot-Elf konnte sich zuletzt im oberen Tabellenmittelfeld festsetzen.

Gmainer bringt St. Ulrich früh in Führung

Die Gäste aus St.Ulrich konnten das Momentum der vergangenen Wochen in der Anfangsphase auch in St.Florian auf den Platz bringen und man startete sehr gut in die Partie hinein. Nachdem Elias Gmainer in den ersten Minuten bereits eine vielversprechende Chance liegen ließ, war der Youngster beim zweiten Versuch erfolgreich. Gmainer eroberte in der 10. Minute einen zweiten Ball in der Offensive und bugsierte das runde Leder hinein in die Maschen zur frühen 1:0 Führung für die Gäste. Diese ließen nach der Führung jedoch ein wenig nach und die Gastgeber kamen im Laufe der ersten Hälfte immer besser in die Partie. Die Schützlinge von Michael Wolm agierten zielstrebiger im Spiel nach vorne als die Gäste und man konnte auch Vorteile in puncto Ballbesitz verzeichnen, doch man konnte in der ersten Hälfte keinen Treffer erzielen, womit sich die Mannschaften mit der 1:0 Führung für St.Ulrich zur Halbzeitpause trennten.

Wimmer rettet den Sieg für die Gäste

Nachdem die Gastgeber in der ersten Halbzeit immer stärker wurden, änderten die Gäste aus St.Ulrich ihr System in der Halbzeit, doch auch dieser Wechsel konnte die Hausherren zunächst nicht bremsen. Diese konnten in der 68. Minute den verdienten Ausgleich durch David Oismüller erzielen, der nach einem Standard goldrichtig stand. Somit war die Partie wieder komplett offen. Die Partie blieb in der Schlussphase weiterhin spannend und ein Strafstoß sollte dann den Unterschied machen. Florian Gmainer holte zwei Minuten nach seiner Einwechslung einen Elfmeter für St.Ulrich heraus, den der Routinier Sebastian Wimmer dann souverän verwandelte. Somit konnte sich St.Ulrich kurz vor Schluss noch den knappen Sieg erkämpfen.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Wir haben vor der Partie gewusst, dass es in St.Florian sehr schwierig werden würde und sie haben uns auch sehr gefordert, doch wir konnten durch unsere tolle Mentalität einmal mehr den Unterschied ausmachen und den Sieg gemeinsam erkämpfen."

