Torreiche Partie ohne Sieger: Viktoria Marchtrenk und Oedt 1b trennen sich mit einem Remis

Details Samstag, 28. Oktober 2023 12:17

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASKÖ SV Mauky's Verfließung Viktoria Marchtrenk und der ASKÖ Oedt 1b im Rahmen der 13. Runde der Landesliga Ost. Für die Gäste aus Oedt bot sich mit dem Freitagsduell gegen Marchtrenk die Chance, die Tabellenführung zumindest für eine Nacht zu übernehmen und an der Konkurrenz von Donau Linz und Rohrbach vorbeizuziehen. Doch mit dem SV Marchtrenk erwartete die Schützlinge von Trainer Robert Ibertsberger kein einfacher Brocken, da diese bislang ebenso eine gute Saison hingelegt haben.

Action und Tore auf beiden Seiten

Die Gastgeber aus Marchtrenk fanden in der Anfangsphase richtig gut in die Partie und man überraschte die Gäste mit einem selbstbewussten Auftritt und einer mutigen Spielweise. Und die Schützlinge von Cheftrainer Ervin Begic konnten sich bereits früh belohnen. In der 12. Minute konnte Bernd Schörghuber den gegnerischen Keeper in einer 1 gegen 1 Situtation verladen und erzielte den Treffer zur 1:0 Führung für die Hausherren. Mit weiterem Spielverlauf wurden dann jedoch die Gäste aus Oedt immer besser und die Hausherren wurden immer mehr in die eigene Hälfte gedrängt. In der 23. Minute konnte man dem Druck der Gäste nicht mehr Stand halten und Rumen Kerekov erzielte den Ausgleich zum 1:1. Kurz danach setzte der Oedter Dragan Javorovic zum Solo an und erzielte danach aus knapp 20 Metern ein Traumtor und baute somit die Führung der Gäste auf 2:1 aus. Bei jener Führung blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Comeback von Marchtrenk und zwei Elfmeter für Oedt

Marchtrenk konnte in der zweiten Hälfte erneut einen sehr guten Start hinlegen und sich bereits früh belohnen. Rafael Karlovits gelang in der 53. Spielminute der Ausgleich für die Hausherren, die wieder zu ihrem mutigen Spiel gefunden haben, nachdem Oedt in der ersten Hälfte noch dominanter war. Zehn Minuten später gelang denen Gastgebern dann gar das Comeback, nachdem Anes Sabic das runde Leder zum 3:2 in die Maschen bugsierte. Danach wurden die Gäste in einer sehr unterhaltsamen Partie wieder aktiver und Davor Kukec konnte in der 78. Minute einen Strafstoß zum erneuten 3:3 Ausgleich verwerten. Kurz vor Ende Partie bekam Oedt einen weiteren Strafstoß zugesprochen. Doch dieses Mal verfehlte Kukec und man ließ die Chance auf das zweite Comeback liegen, womit das Spiel mit 3:3 sein Ende nahm.

Rene Knogler, sportlicher Leiter SV Viktoria Marchtrenk:

"Auch wenn wir mit dem Strafstoß am Ende ein wenig Glück hatten, geht das heutige Ergebnis vollkommen in Ordnung, da wir eine wahnsinning gute Mannschaftsleistung an den Tag gelegt haben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

