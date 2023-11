Drama um Landesliga-Spieler: 26-jähriger Kicker stirbt bei Horror-Crash auf A1!

Details Samstag, 04. November 2023 18:13

Die ASKÖ Donau Linz trauert um Marko Varga, der heute Nacht bei einem schweren Autounfall tödlich verunglückt ist. Der erst 26-jährige Defensivspieler war gestern beim 6:0-Sieg über die SPG St. Florian/Niederneukirchen noch als Torschütze in Erscheinung getreten. Jener Erfolg wurde am heutigen Morgen, als den Verein die erschütternde Nachricht erreichte, urplötzlich zur bitteren Nebensache.

Ganze Donau-Familie trauert

Vargas erste Station im oberösterreichischen Unterhaus war der SV Pichl im Jahr 2019. In den vergangenen Jahren wechselte der Defensivspezialist jährlich den Verein und hatte womöglich im Sommer seinen sportlichen Hafen in Kleinmünchen gefunden, wo er sich laut den Vereinsverantwortlichen sehr wohl fühlte und einen großen Teil zum jüngsten Erfolg der Donauraner beitragen konnte. Am gestrigen Abend gelang ihm dabei sein erster und leider letzter Treffer.

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz):

„Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, die Situation ist für uns alle sehr schwierig. Wir können das alle noch nicht fassen. Marko hat sich so wohl bei uns gefühlt, war wirklich ein anständiger Bursche und zudem auch ein guter Fußballer. Als uns heute Morgen diese Nachricht erreicht hat, waren wir alle niedergeschlagen. Die Traurigkeit ist unvorstellbar. Wir stehen jetzt voll hinter der Familie und werden sie so gut es geht unterstützen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.