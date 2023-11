ASKÖ Donau Linz rupft SPG St. Florian/Niederneukirchen und bleibt vorerst Spitzenreiter

Details Samstag, 04. November 2023 19:33

Mittlerweile ist der gestrige Kantersieg der ASKÖ Donau Linz über die SPG St. Florian/Niederneukirchen aufgrund des tragischen Ablebens von Marko Varga (Ligaportal berichtete) zur Nebensache geworden. Mit 6:0 fertigte man einen völlig überforderten Tabellendreizehnten ab und festigte den Platz an der Sonne. In der letzten Runde nimmt man nun die Rolle des Beobachters ein und blickt auf die Konkurrenz, da man spielfrei ist.

Donau macht früh alles klar

Bereits in der sechsten Spielminute stellte eine einmal mehr besonders spielfreudige Kleinmünchner Truppe auf 1:0. Lukas Kragl konnte aus guter Schussposition St. Florian-Keeper Simon Otteneder überwinden. Es entwickelte sich immer mehr eine einseitige Partie, was sich letztlich auch am Spielstand zeigte: Argjend Hyseni erhöhte prompt via Doppelpack auf 3:0 (19./28.). Den Halbzeitstand hätte man durchaus auch höher gestalten können, vorerst bat Schiedsrichter Daniel Postlbauer die Akteure aber zum Pausentee.

Klare Angelegenheit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Fast ebenso prompt wie im ersten Durchgang durften die Donau-Fans zum vierten Mal an diesem Tag jubeln: Patrick Niederhuber trug sich drei Minuten nach Wiederanpfiff in die Torschützenliste ein. Von St. Florian kam indes relativ wenig, man war spielerisch über weite Strecken deutlich unterlegen. In der 66. Spielminute erzielte dann Marko Varga sein erstes und leider letztes Tor für die Kleinmünchner, ehe in Minute 92 Lukas Kragl nochmal als Torschütze in Erscheinung trat und den 6:0-Kantersieg perfekt machte.

Die ASKÖ Donau Linz verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 02.03.2024 bei der ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk wieder gefordert. Kommenden Freitag (19:00 Uhr) bekommt die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen Besuch von der SPG Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz).

„Der Sieg und ein potenzieller Herbstmeistertitel sind gerade nebensächlich. Wir sind alle geschockt. Wir sind eine große Familie und jetzt steht der Zusammenhalt im Vordergrund."

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 6:0 (3:0)

92 Lukas Kragl 6:0

66 Marko Varga 5:0

48 Patrick Niederhuber 4:0

28 Argjend Hyseni 3:0

19 Argjend Hyseni 2:0

6 Lukas Kragl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.