In Unterzahl: Später Kukec-Treffer bringt ASKÖ Oedt 1b Sieg in Putzleinsdorf

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die ASKÖ Oedt 1b bei der Union Putzleinsdorf. Am Freitag hätte die erste Mannschaft der Oedter in der OÖ-Liga spielen sollen, wegen der starken Regenfälle wurde aus dem Topspiel gegen Weißkirchen aber nichts. Das 1b-Team hatte so personalmäßig an sich freie Hand und berief kurzerhand Nenad Vidackovic, den letztjährigen OÖ-Liga-Torschützenkönig (36 Pflichtspieltore), in den Landesliga-Kader. Auch Ex-Bundesliga-Profi Markus Wallner war einmal mehr von der Partie und konnte im Gegensatz zu seinem kongenialen Offensivpartner auch als Torschütze in Erscheinung treten: Knapp aber doch gewannen die Oedter mit 2:1.

Früher Rückschlag: Putzleinsdorf leistet Gegenwehr

Auch wenn eine Oedter Truppe sowohl auf Papier, als letztlich auch im Spiel die bessere Mannschaft zu sein schien, machten es die Hausherren dem Favoriten nicht leicht. Dies trotz der Tatsache, dass man sich früh bereits den ersten Gegentreffer fing: Markus Wallner brachte die Gäste aus abseitsverdächtiger Position in Führung (8.). Der Knoten war so früh geplatzt und Oedt über weite Strecken der ersten Hälfte in vielen Belangen besser als sein Gegner, der vor allem gegen Ball und Mann gut arbeitet und sich so über Wasser hielt. Zudem wusste die Mujkanovic-Elf selbst auch gefährlich zu werden und erwischte den letztjährigen Meister kurz vor der Pause eiskalt. Daniel Fuchs zeichnete sich in Minute 41 für den so wichtigen Ausgleich verantwortlich.

Zwei Elfmeter, ein Ausschluss und strittige Szenen

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuseher vorerst eine ähnliche Partie: Oedt weiterhin spielerisch überlegen, Putzleinsdorf stemmte sich mit aller Kraft gegen die starke Offensivabteilung der Gäste und fand hauptsächlich über Umschaltmomente in die Gefahrenzone des Gegners. So hatte etwa Paul Dorfer zwei Mal die große Chance, die Hausherren in Führung zu bringen, konnte seine Gelegenheiten aber nicht nützen. So plätscherte die Partie vorerst vor sich hin und erreichte in der Schlussphase erst ihren Höhepunkt: Erst flog Oedt-Kapitän Dexter Goryl nach einem Foul mit glatt-rot vom Platz (72.), ehe knapp neun Minuten später der Gast in Unterzahl in Führung ging – Davor Kukec verwandelte einen Foulelfmeter. Nur wenige Augenblicke ertönte der Pfiff dann ein weiteres Mal, nur auf der anderen Seite. Wolfgang Ranetbauer trat an und scheiterte vom Kreidepunkt an Oedt-Keeper Aleksandar Dragojevic. Aus etwaigen weiteren Standards und Angriffen sprang für Putzleinsdorf letztlich nichts mehr heraus.

Am nächsten Samstag reist die Union Putzleinsdorf zum ATSV Neuzeug, zeitgleich empfängt die ASKÖ Oedt 1b die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Es ist sehr schade, dass wir verloren haben. Wir haben brav gekämpft und hätten uns dadurch denke ich einen Punkt verdient. Wir haben aktuell viele Verletzte und spielen den ganzen Herbst schon gut mit, verlieren aber immer unglücklich."

Landesliga Ost: Union Print&Wear Putzleinsdorf – ASKÖ Oedt 1b, 1:2 (1:1)

81 Davor Kukec 1:2

41 Daniel Fuchs 1:1

8 Markus Wallner 0:1

