Gruber stellt späten Sieg sicher: SPG St. Florian/Niederneukirchen gelingt versöhnlicher Saisonabschluss!

Details Samstag, 11. November 2023 19:31

Mit der SPG St. Florian/Niederneukirchen und der SPG Katsdorf trafen am gestrigen Freitagabend zwei Teams aufeinander, die im Herbst immer im letzten Drittel der Tabelle zu finden waren. So zählte in jedem Spiel jeder Punkt, besonders aber beim direkten Duell. Den Vorzeichen entsprechend gestaltete sich die Partie enorm ausgeglichen und war lange offen, bis knapp fünf Minuten vor Schluss Lorenz Gruber der goldene Treffer gelang.

Katsdorf vergibt Großchance auf Ausgleich

Zu Beginn tasteten sich die beiden Teams erst eine Zeit lang ab, ohne offensiv besonders aktiv zu agieren – in jener Anfangsphase kristallisierte sich dementsprechend auch keine Mannschaft als federführend heraus. In Minute 35 sollte der erste Treffer dann doch noch fallen: Nach einer Standardsituation stand Jakob Andessner goldrichtig und verwertete zum 1:0 für die Florianer. In den verbleibenden zehn Minuten der ersten Hälfte hätten die Gäste dann gleich zwei Mal die Chance gehabt auszugleichen – in den Spielminuten 41 und 45 scheiterte man aber kläglich daran, das Spielgerät im Tor unterzubekommen.

Lucky-Punch bringt Hausherren Sieg

Den etwas besseren bzw. glücklicheren Start in den zweiten Durchgang fanden die Gäste aus Katsdorf vor: Knapp sieben Minuten gespielt, bekam man einen durchaus umstrittenen Handelfmeter zugesprochen – Manuel Paule verwertete souverän vom Kreidepunkt. Daraufhin entwickelte sich ein temporeiches Hin und Her, beide Teams konnten gute Chancen und Halbchance nicht in Zählbares ummünzen, bis gegen Ende die Sängerknaben immer konkreter wurden und sich auch dafür belohnten: Lorenz Gruber verwandelte sehenswert zum 2:1 und zeichnete sich so für den Siegtreffer verantwortlich (84.). In der Nachspielzeit sah dann noch Katsdorfs Daniel Brandstetter aufgrund einer Unsportlichkeit die rote Karte und wird der SPG so zum Rückrundenauftakt fehlen.

Stimme zum Spiel

Michael Wolm (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Wir gehen mit dem extrem positiven Ergebnis jetzt in die Winterpause und werden die Akkus aufladen. Ab Mitte Jänner liegt der Fokus dann wieder auf der Entwicklung und Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft. Wir konnten aus einigen Dingen schon gute Schlüsse ziehen. Da werden wir ansetzen und bis zum Schluss alles geben."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – SPG Katsdorf, 2:1 (1:0)

84 Lorenz Gruber 2:1

52 Manuel Paule 1:1

35 Jakob Andessner 1:0

