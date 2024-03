Jetzt schon mehr Siege als im Herbst: SK ADmira Linz bastelt weiter an Traumstart

Details Sonntag, 17. März 2024 11:25

Dem SK ADmira Linz scheint die Winterpause gut getan zu haben. Die Truppe von Michael Gruber startete optimal ins Frühjahr und holte in den ersten beiden Runden zwei wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten, am gestrigen Samstag folgte Streich Nummer drei. Man war zu Gast bei der DSG Union Naarn, die man letztlich mit 1:0 besiegen konnte. Die Machländer waren unter Neo-Coach Peter Riedl ebenso stark gestartet, mussten nun aber den ersten Dämpfer hinnehmen.

Torloser erster Durchgang

Auf tiefem Geläuf taten sich die beiden Teams von Beginn weg schwer. Auch wenn dadurch gewisse Automatismen in der Spielanlage immer wieder leicht gestört wurden, entwickelte sich eine unterhaltsame Partie auf Augenhöhe. Sowohl die Urfahraner, als auch die Hausherren fanden so einige Halbchancen vor, so richtig konkret wurde aber keine der Mannschaften. Mit fortschreitender Spieldauer flachte die Partie dann auch aufgrund des starken Regens etwas ab – letztlich ging es ohne Tore in die Kabinen.

Höbarth vergibt Sitzer – Kowatsch bestraft

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nicht sonderlich lange, bis die Offensivaktionen zwingender wurden: Knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff hatte Naarns Michael Höbarth das 1:0 auf dem Fuß, entschied sich vor dem leeren Tor aber querzulegen, wo sein Mitspieler die Kugel vertändelte. Für die Fahrlässigkeit wurde man folglich prompt bestraft. In Minute 62 bediente der kurz zuvor eingewechselte Gregor Baumann Goalgetter Matthias Kowatsch, der mühelos zum 1:0 für die Admira einschoss. Nach dem Rückschlag intensivierten die Hausherren die Bemühungen noch einmal und erspielten sich auch die eine oder andere gute Chance, scheiterten aber immer wieder an einem an diesem Tag überragenden Philipp Radler im Tor der Gäste, der letztlich seine Weste sauber hielt.

Am kommenden Samstag trifft die DSG Union Naarn auf die Union Print&Wear Putzleinsdorf, der SK ADmira spielt am selben Tag gegen den SV HAKA Traun.

Stimme zum Spiel

Maurice Munz (Sportlicher Leiter SK ADmira Linz):

„Wir konnten in den ersten drei Spielen drei Siege einfahren, das war mehr als wichtig. Es hat sich aber auch abgezeichnet, weil die Jungs im Winter super gearbeitet haben und jeder weiß worum es geht im Abstiegskampf. Wir sind überglücklich, so reingestartet zu sein. Es ist aber noch lange nichts vorbei, die Saison ist noch lang – der Start ist aber auf jeden Fall gelungen."

Der Beste: Philipp Radler (TW)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SK ADmira Linz, 0:1 (0:0)

62 Matthias Kowatsch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.