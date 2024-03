Drittes Remis in Serie: USV St. Ulrich streicht auch gegen Putzleinsdorf nur einen Punkt ein

Details Sonntag, 17. März 2024 12:11

Am gestrigen Samstagnachmittag war die Union Putzleinsdorf beim USV St. Ulrich zu Gast. Die Truppe von Andreas Milot kam in den ersten beiden Partien der Frühjahrsrunde nicht über ein Unentschieden heraus und setzte diese Serie vor heimischer Kulisse vorerst fort – die beiden Teams trennten sich mit 1:1. Für die Putzleinsdorfer war es nach dem Sieg in Schwertberg ein weiterer wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Ereignisarmer erster Durchgang

In der Anfangsphase tasteten sich die beiden Teams lediglich ab. Zu Beginn verbuchten die Hausherren noch leichtes spielerisches Oberwasser, sonderlich konkret wusste man aber nicht zu werden.

Beide Teams - der USV anteilig etwas öfter - versuchen es, sich hin zum Tor zu kombinieren. Doch je näher es zum Sechzehner geht, desto enger die Abwehrmaschen. Dann enden die Aktionen meist. USV St.Ulrich, Ticker-Reporter

Die wohl beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte dann St. Ulrichs Lukas Genshofer in Minute 33, konnte die Kugel aber vor dem Tor freistehend nicht an Keeper Fabian Magauer vorbeischieben. Kurz vor dem Pausenpfiff spielte der Putzleinsdorfer Keeper einmal mehr Feuerwehrmann, als Elias Gmainer aus kurzer Distanz zum Abschluss gekommen war.

Duvnjak bringt Gäste in Führung

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nicht lange, bis die Zuseher den ersten Tagestreffer bestaunen durften: Nach einem Eckball wurde die Kugel zum aufgerückten Danilo Duvnjak verlängert, dessen Abschluss flach, unhaltbar im Eck einschlug (48.). In der Folgephase legten die Ulricher noch einen Gang zu, scheiterten aber immer wieder an Magauer, bis es in Minute 72 doch klappen sollte. Nach traumhafter Vorarbeit von Christoph Kugfarth war der kurz zuvor eingewechselte Arslan Nesimovic nicht mehr zu stoppen und schoss zum vielumjubelten Ausgleich ein. Wenige Augenblicke zuvor hatte man Glück gehabt, dass Putzleinsdorfs David Sestauber nur Aluminium getroffen hatte. In der Schlussphase drückte die Milot-Elf dann noch einmal, der Siegtreffer blieb beiden Teams aber verwehrt.

Am kommenden Freitag tritt der USV St. Ulrich bei der ASKÖ Donau Linz an, während die Union Putzleinsdorf einen Tag später die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn empfängt.

Stimme zum Spiel

Alexander Mager (Sportlicher Leiter Union Putzleinsdorf):

„Das Spiel war kämpferisch auf sehr hohem Niveau. Der Rückrundenauftakt ist auswärts bislang sehr gut, die Niederlage im Heimspiel letzte Woche schmerzt nach wie vor, weil wir überhaupt nicht auf unsere Leistungsgrenze gekommen sind."

Der Beste: Clemens Peer (IV)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – Union Print&Wear Putzleinsdorf, 1:1 (0:0)

72 Arslan Nesimovic 1:1

48 Danilo Duvnjak 0:1

Details

