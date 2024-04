Halbartsschlager-Comeback & Skrgic-Doppelpack: ASKÖ Donau Linz erledigt Hausaufgaben sorgfältig

Details Samstag, 30. März 2024 11:29

Die ASKÖ Donau Linz hatte am gestrigen Abend die Union Putzleinsdorf in der heimischen Linz AG Arena zu Gast. Die Vorzeichen im Vorfeld waren eindeutig: Die Truppe von Adnan Kaltak ging als klarer Favorit in die Partie, die Mühlviertler als Underdog. Die Kleinmünchner wurden ihrer Rolle am Ende auch gerecht und ließen letztlich nichts anbrennen. Besonders erfreulich war aber, dass Donaus Michael Halbartsschlager nach einer langen Verletzungspause sein Comeback feiern konnte.

Donau drückt, Putzleinsdorf kämpft

Die Landeshauptstädter rissen standesgemäß bereits in der Anfangsphase das Ruder an sich und drückten die Gäste über weite Strecken der ersten Hälfte tief in die eigene Hälfte zurück. Dennoch tat man sich vorerst ungemein schwer gegen kampf- und laufstarke Gäste, die nicht bereit waren den Hausherren etwas zu schenken. Mit Müh und Not stemmte man sich gegen die umtriebige Offensive der Gäste, die sich trotz einiger guter Chancen im ersten Durchgang die Zähne ausbiss. Offensiv kam von den Putzleinsdorfern hingegen wenig, ging es vorerst auch ohne Tore in die Kabinen.

Skrgic-Doppelpack bringt Linzern Sieg

Nach dem Seitenwechsel gelang es dann den Donauraner die Bemühungen zu konkretisieren und dies wurde prompt belohnt. Sechs Minuten gespielt, fuhr man über Argjend Hyseni einen Angriff, dessen Flanke von der rechten Seite fand in Edwin Skrgic auch einen Abnehmer und der Topscorer der Donau köpfte eiskalt zum 1:0 ein. Nach dem Dosenöffner änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik: Die Donau weiterhin tonangebend und stets bedacht darauf den Abwehrriegel der Gäste irgendwie zu knacken, tat sich mit der destruktiven Spielanlage der Gäste aber sehr schwer. In Minute 65 dann ein erfreulicher Moment: Nach 524 Tagen betrat Ex-Vorwärts Kapitän Michael Halbartsschlager, der nach seiner schweren Knieverletzung im Sommer zur Donau wechselte, wieder den grünen Rasen und lieferte direkt ab. In Minute 82 assistierte der ehemalige Profi für Skrgic, der nach einem kurzen Dribbling sehenswert ins Kreuzeck vollendete und den 2:0-Endstand markierte.

Nächster Prüfstein für Donau Linz ist die SPG Power Packaging Katsdorf (Samstag, 16:45 Uhr). Union Putzleinsdorf misst sich am selben Tag mit dem SV HAKA Traun (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Kurt Baumgartner (Sportmanager ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein verdienter Sieg, Pauschallob an die ganze Mannschaft. Es ist natürlich eine riesen Freude, dass Michael Halbartsschlager nach so einer langen Zeit wieder am Feld stehen konnte. Das war uns und ihm ganz wichtig."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – Union Print&Wear Putzleinsdorf, 2:0 (0:0)

82 Edwin Skrgic 2:0

51 Edwin Skrgic 1:0

