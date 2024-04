Kurioser Strafstoß bringt Siegtreffer: ASKÖ Schwertberg biegt SC Marchtrenk

Details Sonntag, 14. April 2024 16:39

Nach zwei Pleiten en suite konnte sich die ASKÖ Schwertberg am gestrigen Samstagnachmittag wieder einmal belohnen: Im Heimspiel gegen den SC Ebner-Trans Marchtrenk ging man am Ende knapp als Sieger vom Platz. Erwartet wurde im Vorfeld eine recht ausgeglichene Partie, die die Zuseher letztlich auch zu sehen bekamen – beide Teams rangieren im oberen Tabellenmittelfeld.

Chancenarmer erster Durchgang

In Abschnitt eins tat sich nicht sonderlich viel, auch weil beide Teams bekannt für gefährliche Standardsituationen sind, worauf auch gelauert wurde, sodass spielerisch auf sowohl bei den Gästen, als auch bei Schwertberg im vorderen Drittel wenig zusammenging. Über weite Strecken neutralisierte man sich so, hüben wie drüben kam man über Eckbälle bzw. Marchtrenk auch über weite Einwürfe in den gegnerischen Strafraum, so richtig zwingend wussten beide Teams bei sommerlichen Temperaturen aber nicht zu werden. Die Marchtrenker traten sehr defensiv-veranlagt auf, überließen eigentlich konterstarken Schwertbergern überraschenderweise meist die Kugel – die konnten trotz einiger Halbchancen aus den daraus gewonnenen Spielanteilen aber auch kein Kapital schlagen.

Kurioser Elfmeter bringt Schwertberg Siegtreffer

In der Pause nahm Schwertberg-Coach Wolfgang Gruber dann eine kleine taktische Veränderung vor, agierten die Hausherren nun mit zwei Stürmern und nicht mehr im 4-3-3. Dennoch plätscherte die Partie in ähnlicher Manier vor sich hin – die Marchtrenker suchten über ihre Geheimwaffe "weite Einwürfe" immer wieder Stoßstürmer Adama Traore, der konnte von der Schwertberger Hintermannschaft großteils aber gut neutralisiert werden. In Minute 62 dann folgende kuriose Situation, die letztlich das Spiel entschied: Nach einem vermeintlichen Foul an Manuel Mühlbachler reklamierten die Hausherren Elfmeter, Schiedsrichter Ahmed Causevic ließ weiterlaufen – im selben Augenblick bekam Schwertbergs Andreas Bauernberger beim Vorbeilaufen völlig unnötig einen Tritt von Gästekeeper Bastian Horner verpasst, was Causevic wahrnahm und umgehend auf den Punkt zeigte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Manuel Hinterreiter staubtrocken. In der Schlussphase legte die Kensy-Elf dann noch einmal die Brechstange an, Schwertberg ließ aber nichts anbrennen und fuhr den Sieg in souveräner Manier nach Hause.

Am kommenden Samstag tritt die ASKÖ Schwertberg beim ATSV Neuzeug an, während der SC Ebner-Trans Marchtrenk einen Tag zuvor den USV St. Ulrich empfängt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Das war in Summe ein verdienter Sieg, für den Konsumenten war es aber keine schöne Partie. Wir haben aber auch sehr viele Punkte liegenlassen, obwohl wir gut gespielt haben. Dieses Mal war es halt anders."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SC Ebner-Trans Marchtrenk, 1:0 (0:0)

62 Manuel Hinterreiter 1:0

Details

