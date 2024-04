Siegesserie gerissen: USV St. Ulrich knöpft Spitzenreiter UFC Rohrbach-Berg einen Punkt ab

Details Sonntag, 14. April 2024 16:13

Der UFC Rohrbach-Berg konnte den Schwung aus dem Herbst mitnehmen und spielte bisher ein makelloses Frühjahr – auch gegen Topteams wie Oedt oder Traun wusste man sich durchzusetzen, nun folgte der erste Punktverlust des Spitzenreiters der Landesliga Ost: Im erwartet schweren Auswärtsspiel beim USV St. Ulrich konnte man nicht die maximale Punkteausbeute mit nach Hause nehmen, teilten die beiden Teams schiedlich-friedlich in Form eines 1:1 die Punkte.

Sandner schockt St. Ulrich kurz vor Pausenpfiff

Knapp 110 Zuschauer sahen eine eher verhaltene Anfangsphase, in der sich beide Teams vorerst abtasteten und vereinzelt auch Chancen vorfanden. Ohne sonderlich konkret im Gefahrenbereich zu werden kristallisierte sich mit fortschreitender Spieldauer der Spitzenreiter als leicht federführendes Team heraus, in Minute zwölf schnupperte man in Form einer Doppelchance nach einem Eckball auch am Führungstreffer. Postwendend kamen die Hausherren auch über einen Konter vor das Gästetor, Florian Gmainer scheiterte nach Vorarbeit von Elias Gmainer aber an Rohrbach-Schlussmann Raphael Strixner. Es folgten auf beiden Seiten vorwiegend Gelegenheiten über Konter und Standardsituationen – Zählbares sprang dabei aber lange nicht heraus, bis es kurz vor dem Seitenwechsel doch knallte. Nach einem starken Schnittstellenball von Markus Gahleitner war Stefan Sandner nicht mehr einzuholen und blieb eiskalt vor dem Tor, 1:0 für die Gäste (45.).

Wimmer gleicht vom Punkt aus

Nach dem Pausentee änderte sich eigentlich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik, nur traten die Gastgeber offensiv nun eine Spur mutiger auf, wofür man direkt belohnt wurde:

Elfmeter für St. Ulrich. Nesimovic wird von Gmainer per Kopfball Verlängerung in den 16er geschickt. Nesimovic geht von links in Richtung Tor und wird zu Fall gebracht. USV St.Ulrich, Ticker-Reporter

Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte Kapitän Sebastian Wimmer (54.). Infolgedessen gestaltete sich die Partie noch ein Quäntchen ausgeglichener als im ersten Durchgang, so richtige Großchancen waren aber nach wie vor Mangelware. Erst in der Schlussphase hätten dann beide Teams die Partie noch für sich entscheiden können – einmal scheiterte Gästeangreifer Gahleitner doppelt im 1-gegen-1 an Alexander Mitterbauer (93.), nachdem St. Urlichs Arslan Nesimovic und Sebastian Gmainer eine Überzahlsituation vor dem Kasten nicht ordentlich fertigspielen konnten (91.). Aus der turbulenten Schlussphase resultierte dann letztlich doch kein Gewinner, teilten die beiden Teams die Punkte.

Nächster Prüfstein für den USV St. Ulrich ist der SC Ebner-Trans Marchtrenk (Freitag, 20:00 Uhr). Rohrbach misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Donau Linz (18:15 Uhr).

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Riesen Kompliment an die Mannschaft, Rohrbach ist gestern mit einer unglaublichen Wucht zu uns gekommen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht mutig genug, das haben wir im zweiten Abschnitt besser machen können. Man muss auch einmal herausheben, dass wir sowohl in der Stammspieler- als auch E24-Tabelle ganz vorne sind, die Leistungen sind so sehr erfreulich."

Der Beste: Elias Gmainer (ST, St. Ulrich)

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:1 (0:1)

53 Sebastian Wimmer 1:1

45 Stefan Josef Sandner 0:1

