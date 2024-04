Nach Startschwierigkeiten: UFC Rohrbach-Berg fährt ungefährdeten Pflichtsieg in Katsdorf ein

Details Sonntag, 28. April 2024 12:51

Schlusslicht gegen Spitzenreiter bzw. SPG Katsdorf gegen UFC Rohrbach-Berg lautete eines der Duelle im Rahmen der 24. Runde der Landesliga Ost am gestrigen Nachmittag – eindeutiger hätten die Vorzeichen nicht sein können. Am vergangenen Dienstag hatte der Ligaprimus auch mit Bravour als einziger Landesligist ins Halbfinale des Landescups einziehen können, dazu schlug man den SC Schwanenstadt souverän mit 3:0. Der Belastungstest, drei Spiele innerhalb von acht Tagen umfassend, bestand man folglich auch: Der Ligaprimus setzte sich mit 4:1 beim Nachzügler durch.

Gahleitner-Dosenöffner zum richtigen Zeitpunkt

Nach dem Spitzenspiel gegen Donau in der Vorwoche tat sich der Ligaprimus schwer, den Schalter im Gastspiel bei den Katsdorfern umzulegen, schien man den vermeintlich deutlich schwächeren Gegner etwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Man hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, tat sich gegen kompakt verteidigende Hausherren aber immens schwer im vorderen Drittel. Gleichsam wussten die auch das eine oder andere Mal über Umschaltmomente gefährlich zu werden, herausspringen sollte aber vorerst nichts. So ging letztlich doch zum für die Gastgeber bittersten Zeitpunkt überhaupt die Eisschiel-Elf in Führung: Manuel Hofer setzte mit einem schönen Ball hinter die letzte Kette der Heimischen Markus Gahleitner in Szene, der eiskalt die Pausenführung herbeiführte (45.).

Fragwürdige Elfmeterentscheidungen: Rohrbach dreht auf

Nach dem Seitenwechsel gab es – auch wenn die Gäste nun endgültig das Zepter zu übernehmen schienen – erstmal aufatmen, in Minute 52 hämmerte Katsdorfs Daniel Brandstetter das Spielgerät an das Aluminium. Nach dem Rückstand war man unter Zugzwang und versuchte etwas mutiger zu spielen, wodurch der Tabellenführer aber immer besser wurde und sich leichter tat. In der 56. Spielminute verwertete dann Jakub Hric nach einer Hereingabe von Stefan Sandner zum 2:0, ehe man in der Schlussphase auch die Vorentscheidung herbeiführte: Jan Mittermayr stellte nach einem Eckball auf 3:0 (79.). In den Schlussminuten rückte dann Schiedsrichter Erhard Fuchs Eisner noch zwei Mal in den Mittelpunkt, zeigte der Unparteiische ein Mal auf beiden Seiten auf den Punkt, über beide Strafstöße kann man diskutieren. Alexander Taferner verkürzte so vom Kreidepunkt für Katsdorf (82.), ehe in Minute 94 Rohrbachs Alexander Pöppl vom Elfmeterpunkt antrat und den 4:1-Endstand markierte.

Nächster Prüfstein für die SPG Katsdorf ist der SC Ebner-Trans Marchtrenk (Samstag, 17:00 Uhr). Rohrbach misst sich am selben Tag mit dem SK St. Magdalena (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Wir haben gesehen, dass wir unabhängig vom Gegner 100% geben müssen, sonst haben wir Probleme. Das war sehr lehrreich für die nächsten Wochen."

Die Besten: Pauschallob UFC Rohrbach-Berg

Landesliga Ost: SPG Power Packaging Katsdorf – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:4 (0:1)

94 Alexander Pöppl 1:4

82 Alexander Taferner 1:3

79 Jan Mittermayr 0:3

56 Jakub Hric 0:2

45 Markus Gahleitner 0:1

Details

